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Избитый Кокориным и Мамаевым водитель: Кровь хлестала аж из ушей

09.10.2018 20:17 — Разное | UDF  
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Слева направо — белорус Виталий Соловчук (фото из социальных сетей), футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев (фото из инстаграма Кокорина).
Виталий Соловчук, избитый футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, рассказал об инциденте.

33-летний гражданин Беларуси, водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, в результате нападения попал в реанимацию.

— Машина «Мерседес» была припаркована на 2-ой Брестской улице. Я ожидал Ольгу Викторовну, она была на съемках.

Вдруг в машину села какая-то пьяная девушка, мол, погреюсь. Я попросил девушку выйти, она начала ругаться: «Не выйду — и точка!»

Подошел какой-то парень, примерно через 40 секунд-минуту, открыл дверь и забрал ее. Буквально через пару минут я уже хотел, было, отъезжать, как услышал звук — стук об машину, как-будто что-то разбилось.

Разумеется, вышел посмотреть, что кинули в машину. Увидел группу молодых людей. Они были агрессивные, начали спрашивать, мол, ты знаешь, кто я. И все в таком роде. Кричали, что я их якобы оскорбил. Этого не было — я же на работе. А потом они начали меня избивать.

- Сколько их было?

— Минимум пять человек наносили удары. Избивали руками и ногами. Я неоднократно падал на асфальт. В основном били в область головы.

Во время избиения кричали, чтоб не вздумал писать заявление. Через некоторое время они оставили меня, наверно, решили, что еще немножко, и будет гораздо более плачевный исход. Я не видел, куда они убежали, мне не до этого было.

Честно признаюсь, я плохо соображал. Сел в машину, отъехал со 2-ой Брестской к концертному залу Чайковского. Мне было плохо, хотел поскорее уехать от этого места, чтобы избиения не повторилось.

Остановился, вышел из машины, тут ко мне подошел незнакомец, который видел всю эту историю. Он сказал, что вызвал полицию.

- Какие у вас травмы?

— Черепно-мозговая травма, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. Потерял много крови, она хлестала аж из ушей. Вся одежда пропитана кровью.

- Насколько сильные повреждения у машины?

— Из того, что я знаю, — удар по крылу, трещина на форточке.

- Поступают угрозы в ваш адрес?

— Пока нет. В машине установлен глонассовский видеорегистратор, и мотор был заведен, поэтому видеорегистратор должен был работать.

Вероятно, на нем отобразилось начало потасовки. Но по фотографиям я уже узнал в обидчиках Кокорина и Мамаева, — сказал пострадавший.

 
 
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