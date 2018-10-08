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"Боширов" продал машину "Петрову". Сделка была под их настоящими именами
Фото: ТАСС
Мужчины совершили сделку под реальными именами, которые ранее обнародовали журналисты (Чепига и Мишкин). CIT для своих поисков использовала различные официальные базы данных, в том числе страховых полисов, и онлайн-сервисы, а также утекшую в сеть информацию.
Анатолий Чепига в 2017 году продал имевшийся у него автомобиль BMW X5. Чепига оставил номерной знак с машины себе, затем он был установлен на Mercedes-Benz GLS. С 2018 года штрафы за нарушения правил дорожного движения на этом авто стали приходить на имя некоего Александра Евгеньевича. В итоге им оказался Александр Мишкин, которому Чепига продал Mercedes 30 мая.
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Мужчины совершили сделку под реальными именами.
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