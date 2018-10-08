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Жертвы сексуальных домогательств в Европарламенте запустили свой блог

09.10.2018 20:17 — Разное | Интерфакс  
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Работающие в Европейском парламенте мужчины и женщины, которые подверглись сексуальным домогательствам и злоупотреблениям в Европарламенте, запустили во вторник блог MeTooEP, чтобы анонимно сообщать о фактах подобных злоупотреблений.

В первых публикациях жертвы домогательств рассказали, как во время служебных отношений, в условиях официальных миссий оказывались жертвами разнообразных домогательств.

В октябре 2017 года Европарламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию в пользу нулевой терпимости к домогательствам и к злоупотреблениям сексуального характера. Депутаты предлагали, помимо прочего, меры по стимуляции подачи официальных жалоб от пострадавших, а также выступали за создание комитета из независимых экспертов для изучения ситуации с домогательствами в Европарламенте.

Однако инициаторы блога жалуются, что со времени принятия этой резолюции ситуация мало изменилась, и высказываются за конкретную реализацию парламентского документа.

Европейские СМИ во вторник широко распространили новость о блоге, и один комментатор иронично констатировал, что "возможно, это общая болезнь парламентов в мире по причине слишком хорошего питания и малого числа реальных забот".

 
Теги: Новости
 
 
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Работающие в Европейском парламенте мужчины и женщины, которые подверглись сексуальным домогательствам и злоупотреблениям в Европарламенте, запустили во...
 
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