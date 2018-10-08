Кокорин и Мамаев получили отсрочку для допроса в полиции до 10 октября

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избившие 8 октября московского чиновника Дениса Пака и 33-летнего белоруса Виктора Соловчука , получили отсрочку и приедут на допрос в полицию 10 октября, сообщает телеграм-канал Mash .



Фото: instagram.com

— Прямо сейчас в полиции допрашивают участников драки Кокорин/Мамаев (ну извините). В разные городские отделения приехали все сопричастные вместе со своими адвокатами. Все — кроме Кокориных (самого футболиста и его младшего брата ) и Мамаева. Наши славные герои приедут на допрос завтра: им-таки удалось извернуться и отсрочить беседу с джентльменами в погонах. В отделении очень недовольны — считают, что так футболисты тянут время, чтобы их не просекли на алкоголь и всякое такое в крови. Разнюхивать ситуацию для Кокориных будет адвокат Добровинский. Они послали его вместо себя, — пишет телеграм-канал Mash .

В полиции считают, что футболисты специально тянут время для устранения следов алкоголя в крови.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев задержаны .

Жириновский заступился за Кокорина и Мамаева

8 октября утром во время инцидента в кофейне на северо-западе Москвы пострадал Денис Пак, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновником футболисты избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, гражданина Беларуси Виталия Соловчука. Он получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам заведено уголовное дело по статье «Побои».