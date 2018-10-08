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Кокорин и Мамаев получили отсрочку для допроса в полиции до 10 октября
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избившие 8 октября московского
— Прямо сейчас в полиции допрашивают участников драки Кокорин/Мамаев (ну извините). В разные городские отделения приехали все сопричастные вместе со своими адвокатами. Все — кроме Кокориных (самого футболиста и
В полиции считают, что футболисты специально тянут время для устранения следов алкоголя в крови.
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев
8 октября утром
Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновником
По обоим эпизодам заведено уголовное дело по статье «Побои».
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Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избившие 8 октября московского чиновника Дениса Пака и 33-летнего белоруса Виктора Соловчука, получили...
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