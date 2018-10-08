На трассе М1 произошла серьезная авария: пострадали пять человек, в их числе двое детей

Пользователь Onliner.by с ником tolic2606 опубликовал фотографию с места аварии, которая произошла на трассе М1. Судя по изображению, одним из участников ДТП стал кроссовер — у него повреждения как спереди, так и сзади.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59566.php

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К месту аварии съехалось несколько карет скорой помощи и автомобилей ГАИ . В кювете, вероятно, находится вторая машина, пострадавшая в ДТП.

По предварительной информации, авария случилась примерно в 30 километрах от Минска.