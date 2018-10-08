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На трассе М1 произошла серьезная авария: пострадали пять человек, в их числе двое детей
09.10.2018 21:54 — Разное | Виртуальный Брест
Пользователь Onliner.by с ником tolic2606
К месту аварии съехалось несколько карет скорой помощи и автомобилей
По предварительной информации, авария случилась примерно в 30 километрах от Минска.
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Пользователь Onliner.by с ником tolic2606 опубликовал фотографию с места аварии, которая произошла на трассе М1. Судя по изображению, одним из участников ДТП стал кроссовер...
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