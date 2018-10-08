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Круглый стол «Роль дополнительного образования взрослых для развития гражданского активизма в регионе»

09.10.2018 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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24 октября в Бресте пройдет круглый стол «Роль дополнительного образования взрослых для развития гражданского активизма в регионе», на котором расскажут об удачных примерах и достижениях программ по дополнительному образованию в Бресте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59565.php

Круглый стол «Роль дополнительного образования взрослых для развития гражданского активизма в регионе»

Брестчане смогут изучить кейсы дополнительного образования с включением в диалог представителей местных властей, НГО, бизнеса по возможностям взаимодействия в сфере дополнительного образования и его продвижения.

Планируется, что в мероприятии примут участие: представители внешкольного и дополнительного образования, работники образования, участники программы «Вместе для Бреста», участники программы «Вместе для каждого», участники Каравана, представители отдела образования Брестского горисполкома, представители других НГО.

Иногородним участникам будут компенсироваться расходы на общественный транспорт при предъявлении оригинала билетов.

Если вы заинтересованы принять участие в круглом столе «Вместе», просим заполнить онлайн-анкету, доступную по ссылке https://goo.gl/forms/piX4muGnKH1DDsH73

Когда: 24 октября 2018

Место: Брест, ул. Пионерская 52, 2 этаж конференц-зал (Технопарк), начало регистрации участников в 10.30

Круглый стол «Роль дополнительного образования взрослых для развития гражданского активизма в регионе» является мероприятием публичной кампании «Караван «Учиться, чтобы действовать». Караван «Учиться, чтобы действовать» — это цикл мероприятий (презентаций, мастер-классов, круглых столов), которые будут проводиться на территории Беларуси с целью привлечения внимания широкой публики к роли общественных организаций и дополнительного неформального образования в повышении гражданского участия.

Программа круглого стола в Бресте 24 октября

11.00 - 11.30 - Знакомство участников

11.30 - 12.00 - Представление программы “Учиться чтобы действовать”

12.00 - 13.30 - Примеры кейсов по неформальному образованию;

- Программа “Учиться чтобы действовать”

- Примеры Бреста:

- Программа “Вместе для Бреста”

- Программа “Вместе для каждого”

- Представление успешных практик от участников.

13.30 - 14.30 - Обед

14.30 - 15.00 - Актуальные проблемы в развитии неформального образования в РБ и Брестском регионе.

15.00 - 16.00 - Обсуждения и выработка общих стратегий по развитию неформального образования.

Вопросы можно задать:

+375292225822 МТС (Viber), zavelobrest@gmail.com - Владимир

Информационно-просветительское учреждение «За вело Брест» в партнерстве с Брестским молодёжным общественным объединением «Время Земли».

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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