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Доходы не успевают за ценами. Власти взялись за значительно подорожавшие за год овощи и мясо

09.10.2018 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси за последний год значительно выросли цены на некоторые овощи и мясо. Об этом сообщает Федерация профсоюзов, специалисты которой с 2017 года проводят постоянный мониторинг цен по социально значимым категориям товаров и услуг в 137 районных центрах и крупных городах. Сейчас власти пытаются выяснить, каковы причины такого роста, насколько он обоснован и какие меры необходимо предпринять, чтобы в дальнейшем не допустить его, уточняют в федерации.


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Доходы не успевают за ценами. Власти взялись за значительно подорожавшие за год овощи и мясо

Александра Квиткевич, TUT.BY

Так, в сентябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го цены на говядину увеличились на 13%, а на свинину — на 14%, отмечают профсоюзы. За год также значительно подорожали традиционные для белорусов овощи (свекла, морковь, капуста) — на 33,5%, а также пшенная крупа — более чем на 41%. Цены на колбасные изделия за этот период выросли на 5,4%. 

За 9 месяцев этого года цены на свинину выросли на 8,6 процента, мясо птицы — на 15,4%, сообщили в Федерации профсоюзов. Проблемы заметного роста на некоторые продукты питания обсудили во время круглого стола представители федерации, МАРТ, Минсельхозпрода, Минэкономики, Минздрава, Нацбанка, КГК, торговых сетей и перерабатывающей промышленности.

Напомним, по официальной статистике, на протяжении всего лета в Беларуси дорожаломясо курицы. Ранее в МАРТ посчитали, что для такого увеличения нет никаких оснований, и решили провести антимонопольное расследование. Производители, в свою очередь, сослались на то, что увеличился экспорт мяса птицы в Россию и открылся китайский рынок для производителей.

Вслед за курицей дорожает свинина. Чиновники говорят, что мясная продукция в целом в 2018 году подорожала именно из-за роста цен на мясо птицы.

— Нужно понимать, что эта продукция (свинина и курятина. — Прим. ред.) взаимосвязана. Если растет цена на птицу, то свинина за ней двигается, — пояснял ранее Иван Вежновец, замминистра антимонопольного регулирования и торговли. — После антимонопольного расследования по птице какие-то сдвиги будут и по свинине. Какие-то результаты на текущий момент я бы не хотел озвучивать. После решения комиссии мы это все общественности предоставим.

Среди основных причин роста цен на мясо — увеличение цен на корма, «поскольку в этом году урожай зерновых в нашей стране, как и у наших соседей, ниже прошлогоднего».

— И это, безусловно, сказывается на цене. Вместе с тем стоит отметить, что расходы на корма составляют до 70% себестоимости мяса. Среди других причин, которые повлияли на рост цен мясной продукции, — увеличение издержек и производителей, и переработчиков по другим статьям расходов, среди которых энергоресурсы, топливо, заработная плата, — перечисляют профсоюзы.

Переработчики и торговые сети заявили, что принимают меры по сохранению ценовой стабильности на рынке.

— В частности, на уровне переработчиков мясной продукции снижаются издержки за счет использования более доступных по цене отечественных составляющих готовой продукции. Со стороны торговых сетей применяются надбавки в районе 10%. Поскольку все понимают, что потребитель сегодня голосует рублем. И при резком удорожании продукции спрос на нее упадет. К слову, представители некоторых торговых сетей уже сегодня отмечают тенденции к выбору покупателями более дешевой мясной продукции, — отмечают в федерации.

При этом профсоюзы настаивают, что, «несмотря на все объективные причины, любое повышение цен и тарифов должно быть соразмерно росту доходов населения».

 
 
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В Беларуси за последний год значительно выросли цены на некоторые овощи и мясо. Об этом сообщает Федерация профсоюзов, специалисты которой с 2017 года проводят...
 
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