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42 километра открытий: Брестский городской прогулочный марафон состоится 13 октября

09.10.2018 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Венеция, дюны, Эверест, Килиманджаро, секретные аллеи, дом-корабль – всё это есть в … Бресте! Не знали? Самое время открыть свой город. 13 октября в 09:00 товарищество «Зелёная сеть» и «Городской лесничий» Игорь Корзун приглашают на марафон».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59562.php

42 километра открытий: Брестский городской прогулочный марафон состоится 13 октября

Бегать не придётся. Вас ожидает Брест. Узнайте, насколько увлекательно и прекрасно здесь жить.

Всё начнётся у большой «Берасцейской» сосны, возможно, самого старого дерева в городе. Пересечение ул. Зубачева и ул. Гоголя. Брестская крепость.

Что вам предстоит – расписано в книге «Брестский городской прогулочный марафон»: «Первый резкий поворот налево – наш. Километр реликтовой тропы. Безумный ландшафт. Направо – хаос ям, рвов, насыпей, валов. Словно взрыв в стоп-кадре. Налево – гармония реки, панорамы, перспективы, общий план, крупный. Стоя у самой воды, весь мир – словно замедленная съемка».

Участники марафона увидят полужизнь между двух городов, очень красивое место для тайных пикников, в котором так и хочется соорудить бунгало.

«Брестский марафон – часть общемировой культуры пеших исследований города и культурный код, ­­– рассказывает наш экскурсовод Игорь Корзун. – В Минске мероприятие проходило пять раз. В Бресте это будет второй марафон.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59562.php

42 километра открытий: Брестский городской прогулочный марафон состоится 13 октября

Преодоление дистанции в 42 километра кажется непонятным и запредельным. В процессе становится ясно, для чего это делаете. Люди наперебой говорят: «Никогда не думал, что в моём городе есть такие места».

Марафон нужен, чтобы понять, как устроен город. Рядом с тобой на расстоянии 300-400 метров находятся совершенно заповедные места.

Многие говорят: «Я знаю свой город, был в нём везде». Они даже посещали каждый объект из марафона, но никто никогда не проходил всю дистанцию.

Очень мало горожан представляют, как центр города перетекает в «спальник», а затем в совершенно дикие места, а далее снова «спальники», культурные места… И так по кругу.

Понять, из чего состоит «тело города» ­– очень важно для человека, который любит свой город. Только так можно понять, какой потенциал есть у города».

Приходите! Не пожалеете!

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Венеция, дюны, Эверест, Килиманджаро, секретные аллеи, дом-корабль – всё это есть в … Бресте! Не знали? Самое время открыть свой город. 13 октября в 09:00 товарищество...
 
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