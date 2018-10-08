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42 километра открытий: Брестский городской прогулочный марафон состоится 13 октября
09.10.2018 21:54 — Разное | Виртуальный Брест
Венеция, дюны, Эверест, Килиманджаро, секретные аллеи, дом-корабль – всё это есть в … Бресте! Не знали? Самое время открыть свой город. 13 октября в 09:00 товарищество «Зелёная сеть» и «Городской лесничий» Игорь Корзун приглашают на марафон».
Бегать не придётся. Вас ожидает Брест. Узнайте, насколько увлекательно и прекрасно здесь жить.
Всё начнётся у большой «Берасцейской» сосны, возможно, самого старого дерева в городе. Пересечение ул. Зубачева и ул. Гоголя. Брестская крепость.
Что вам предстоит – расписано в книге «
Участники марафона увидят полужизнь между двух городов, очень красивое место для тайных пикников, в котором так и хочется соорудить бунгало.
«Брестский марафон – часть общемировой культуры пеших исследований города и культурный код, – рассказывает наш экскурсовод Игорь Корзун. – В Минске мероприятие проходило пять раз. В Бресте это будет второй марафон.
Преодоление дистанции в 42 километра кажется непонятным и запредельным. В процессе становится ясно, для чего это делаете. Люди наперебой говорят: «Никогда не думал, что в моём городе есть такие места».
Марафон нужен, чтобы понять, как устроен город. Рядом с тобой на расстоянии 300-400 метров находятся совершенно заповедные места.
Многие говорят: «Я знаю свой город, был в нём везде». Они даже посещали каждый объект из марафона, но никто никогда не проходил всю дистанцию.
Очень мало горожан представляют, как центр города перетекает в «спальник», а затем в совершенно дикие места, а далее снова «спальники», культурные места… И так по кругу.
Понять, из чего состоит «тело города» – очень важно для человека, который любит свой город. Только так можно понять, какой потенциал есть у города».
Приходите! Не пожалеете!
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