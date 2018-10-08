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Третью полосу на Кобринском мосту откроют 15 октября, а весь путепровод - в июне 2019 года

09.10.2018 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Обновленный Кобринский путепровод в Бресте планируется открыть в июне 2019 года. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59560.php

Третью полосу на Кобринском мосту откроют 15 октября, а весь путепровод - в июне 2019 года

фото из архива

"Ставим задачу к 15 октября сделать третью полосу и в таком режиме продолжить работу. Кобринский путепровод - есть поручение губернатора - откроем 15 июня", - сказал Александр Рогачук.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59560.php

Третью полосу на Кобринском мосту откроют 15 октября, а весь путепровод - в июне 2019 года

Одновременно с новым мостом будет вестись строительство прилегающих транспортных развязок: в частности, ул. Нефтяная выйдет на ул. Папанина, что разгрузит трафик в центре города. "Для этого соответствующие средства есть, и в текущем году начнем эту работу. Транспортные потоки в нашем городе поменяются коренным образом, но это будет только на пользу экологии и удобства жителей", - заключил мэр.

Реконструкция автомобильного моста, который связывает центральную и восточную части Бреста ведется в соответствии с планом мероприятий по подготовке к 1000-летию города.

Работы начались весной прошлого года и продолжаются сейчас. Движение транспорта по новой половине моста было запущено к 1 сентября.

 
Теги: Брест
 
 
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Обновленный Кобринский путепровод в Бресте планируется открыть в июне 2019 года. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель горисполкома Александр Рогачук,...
 
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