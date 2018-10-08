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В Бресте открылось новое здание моечного отделения троллейбусного депо

09.10.2018 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте сегодня открыли новое здание моечного отделения депо троллейбусного парка, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59561.php

В Бресте открылось новое здание моечного отделения троллейбусного депо

Реконструкция одного из производственных участков транспортного предприятия предусмотрена планом мероприятий по подготовке к 1000-летию Бреста. В новую мойку вложено около Br1,7 млн средств городского бюджета. Принявший участие в церемонии председатель горисполкома Александр Рогачук отметил, что развитию самого экологически чистого вида общественного транспорта и впредь будет уделяться пристальное внимание. "Это те инвестиции, которые абсолютно оправданы. Экологичность самого транспорта - это наше здоровье. Поэтому работу по совершенствованию троллейбусного парка мы будем продолжать", - сказал мэр.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59561.php

В Бресте открылось новое здание моечного отделения троллейбусного депо

Новое отделение оснащено современным оборудованием, производительность которого значительно выше. Сейчас мойка троллейбуса происходит за 1 минуту, соответственно, за час здесь могут обслужить 60 машин. "Старое моечное отделение было создано 40 лет назад. За это время технологии ушли вперед. В новом здании предусмотрены очистные сооружения. По сути, создан замкнутый цикл: идет очистка воды препаратами, и затем она используется снова", - пояснил директор троллейбусного парка Игорь Жминько.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59561.php

В Бресте открылось новое здание моечного отделения троллейбусного депо

Директор Брестского троллейбусного парка Игорь Жминько и председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук перерезают ленту в троллейбус с социальной рекламой


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59561.php

В Бресте открылось новое здание моечного отделения троллейбусного депо


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59561.php

В Бресте открылось новое здание моечного отделения троллейбусного депо

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук дарит цветы водителю троллейбуса Брестского троллейбусного парка Татьяне Поляковой


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59561.php

В Бресте открылось новое здание моечного отделения троллейбусного депо

Водитель троллейбуса Петр Воробей


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59561.php

В Бресте открылось новое здание моечного отделения троллейбусного депо


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59561.php

В Бресте открылось новое здание моечного отделения троллейбусного депо

Впоследствии старое моечное отделение планируется переоборудовать в помещение для ремонта и обслуживания троллейбусов. В планах также строительство новой тормозной площадки, покрасочного участка, зоны усиленного обслуживания для состарившихся машин.

Троллейбусный парк в Бресте ежегодно перевозит около 21,5 млн пассажиров. Ежедневно на линии выходит более 50 машин. Подвижной состав постоянно обновляется. В частности, на будущий год в городе планируется закупка шести троллейбусов с увеличенным автономным ходом и пяти обычных.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте сегодня открыли новое здание моечного отделения депо троллейбусного парка, передает корреспондент БЕЛТА. Реконструкция одного из производственных...
 
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