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«Звери так не поступают!». Гродненцы шокированы новостью о мёртвом младенце, оставленном у контейнеров
Новости Беларуси. Гродно на мусорной площадке обнаружено тело новорождённого ребёнка, ообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Младенец лежал на дне пластикового пакета, под женскими вещами. Шокирующую находку сделала женщина, которая среди ночи выгуливала собаку. Проходя мимо контейнеров, она обратила внимание на этот свёрток. Помимо ребёнка, в нём лежали пуповина и плацента. На место прибыли медики, но могли лишь констатировать смерть мальчика.
Антонина Вахненко, житель Гродно:
Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:
Сейчас по делу назначены судебно-медицинские экспертизы, которые помогут прояснить, от чего наступила смерть младенца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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«Звери так не поступают!». Гродненцы шокированы новостью о мёртвом младенце, оставленном у контейнеров
Новости Беларуси. Гродно на мусорной площадке обнаружено тело новорождённого ребёнка, ообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Младенец лежал на дне...
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