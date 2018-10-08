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«Звери так не поступают!». Гродненцы шокированы новостью о мёртвом младенце, оставленном у контейнеров

09.10.2018 21:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Гродно на мусорной площадке обнаружено тело новорождённого ребёнка, ообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Звери так не поступают!». Гродненцы шокированы новостью о мёртвом младенце, оставленном у контейнеров

Младенец лежал на дне пластикового пакета, под женскими вещами. Шокирующую находку сделала женщина, которая среди ночи выгуливала собаку. Проходя мимо контейнеров, она обратила внимание на этот свёрток. Помимо ребёнка, в нём лежали пуповина и плацента. На место прибыли медики, но могли лишь констатировать смерть мальчика.

«Звери так не поступают!». Гродненцы шокированы новостью о мёртвом младенце, оставленном у контейнеров

Антонина Вахненко, житель Гродно:
Это ужасно! Если бы я хоть что-то знала, я бы обязательно сообщила! Родить и уничтожить живого человека – это бессердечно! Звери так не поступают!

«Звери так не поступают!». Гродненцы шокированы новостью о мёртвом младенце, оставленном у контейнеров

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:
Для установления обстоятельств смерти новорождённого ребёнка управлением Следственного комитета по Гродненской области проводится проверка. Следователи с участием сотрудников милиции и экспертов осмотрели место происшествия. Для установления очевидцев опрашиваются жители соседних домов, а также иные граждане.

«Звери так не поступают!». Гродненцы шокированы новостью о мёртвом младенце, оставленном у контейнеров

Сейчас по делу назначены судебно-медицинские экспертизы, которые помогут прояснить, от чего наступила смерть младенца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Гродно на мусорной площадке обнаружено тело новорождённого ребёнка, ообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Младенец лежал на дне...
 
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