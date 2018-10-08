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Жена футболиста "Краснодара" Мамаева подала на развод

09.10.2018 21:34 — Разное | UDF  
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Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, подала на развод.
Жена футболиста «Краснодара» Мамаева подала на развод

Об этом информирует Sport24.

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"Упарывались и орали, как быдло"

Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Позже появилась информация, что до инцидента с Паком футболисты избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее жена Мамаева сказала, что муж и Кокорин были в нетрезвом состоянии в момент драки с Паком.

Придется отвечать за наколки: футболисту Мамаеву грозит страшная опасность в тюрьме

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
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Алана Мамаева, супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, подала на развод.
 
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