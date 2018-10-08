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Жена футболиста "Краснодара" Мамаева подала на развод
© Alexander Kulebyakin globallookpress.com
Жена футболиста «Краснодара» Мамаева подала на развод
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Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Позже появилась информация, что до инцидента с Паком футболисты избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Ранее жена Мамаева сказала, что муж и Кокорин были в нетрезвом состоянии в момент драки с Паком.
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Алана Мамаева, супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, подала на развод.
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