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"Упарывались и орали, как быдло"

09.10.2018 21:29 — Разное | UDF  
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Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Стендап-комик рассказал, как ехал на «Сапсане» с Мамаевым и Кокориным.

Популярный видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный рассказал в своем Твиттере, как ехал из Питера в Москву с участниками громкого скандала. Напомним, утром понедельника друзья-футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев засветились сразу в двух драках: сначала избили водителя тележурналистки, затем чиновника минпромторга.

В Москву горе-спортсмены приехали из Питера, где накунули выступали друг против друга в матче "Зенита" и "Краснодара". Игра закончилась в 18.20, а в 21.00 скорый поезд отправился в столицу с Московского вокзала Санкт-Петербурга. В дороге приятели провели почти 4 часа и успели изрядно наследить.

- Я гнал с ними в «Сапсане», где они люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло, - написал Поперечный. - Подумал еще: «Ну **** (зачем) я буду на людей говно думать – я же тоже иногда угараю! Первое впечатление оказалось правдивым: совсем поехали футболистики от ощущения того, что им все с рук сойдет. Их ведь все знают, да и бабла куча! Кстати, Кокорина я узнал потому, что он был в майке «КОКОРИН».

По последней информации, футболистов только что задержали. Правда, в ГУ МВД по Москве эту информацию не подтвердили и не опровергли.

- Нужно время, чтобы уточнить, - кратко пояснили в главке.

 
 
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Стендап-комик рассказал, как ехал на "Сапсане" с Мамаевым и Кокориным.
 
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