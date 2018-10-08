"Упарывались и орали, как быдло"

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Стендап-комик рассказал, как ехал на «Сапсане» с Мамаевым и Кокориным.Популярный видеоблогер и стендап-комикрассказал в своем Твиттере, как ехал из Питера в Москву с участниками громкого скандала. Напомним, утром понедельника друзья-футболистызасветились сразу в двух драках: сначала избили водителя тележурналистки, затем чиновника минпромторга.В Москву горе-спортсмены приехали из Питера, где накунули выступали друг против друга в матче "Зенита" и "Краснодара". Игра закончилась в 18.20, а в 21.00 скорый поезд отправился в столицу с Московского вокзала Санкт-Петербурга. В дороге приятели провели почти 4 часа и успели изрядно наследить.написал Поперечный. -По последней информации, футболистов только что задержали. Правда, в ГУ МВД по Москве эту информацию не подтвердили и не опровергли.- кратко пояснили в главке.