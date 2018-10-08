Найдена диета, продлевающая жизнь

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Продлевающим жизнь типом питания оказался так называемый «противовоспалительный», потому что продукты, которые в него входят, снижают уровень воспаления в организме. Результаты исследования группы специалистов по эпидемиологии питания из Каролинского института и Уппсальского университета (Швеция) опубликованы в Journal of Internal Medicine.Хроническое воспаление, то есть аномальная активность иммунной системы, наблюдается при многих заболеваниях — диабете, ожирении, аутоиммунных и сердечно-сосудистых болезнях, некоторых видах рака.В противовоспалительную диету входят зеленые листовые овощи, ягоды (вишня, черника, ежевика), черный виноград, брокколи, цветная капуста, фасоль, чечевица и другие бобовые. А также чай (в первую очередь зеленый), кофе, авокадо, кокосовые орехи, цельнозерновые продукты, нежирный сыр, оливковое масло холодного отжима, орехи (грецкие, фисташки, миндаль) и горький шоколад.Не запрещено и умеренное количество красного вина и пива, корица, куркума и рыба, живущая в холодных морях (лосось, сардины, и так далее). При этом необходимо полностью исключить из своего рациона красное мясо и мясопродукты, содержащие трансжиры, фастфуд, подслащенные напитки, белый хлеб и пасту, чипсы, крекеры, готовое печенье, конфеты, мороженое, соевое и другие виды растительного масла, излишки алкоголя — все эти продукты, как считается, способствуют повышению уровня воспаления.Шведские исследователи в течение 16 лет собирали данные о питании, образе жизни и состоянии здоровья более чем 68 тысяч соотечественников обоих полов, которым на старте исследования было от 45 до 83 лет. За этот период более 16 тысяч из них скончались. Анализ собранной информации показал, что у участников, рацион питания которых в максимальной степени отвечал требованиям противовоспалительной диеты, риск преждевременной смерти по любым причинам был ниже на 18%, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 20%, а риск смерти от рака на 13% меньше, чем у тех, кто питался не столь правильно.Исследователи также установили, что даже частичное следование принципам противовоспалительной диеты приносит пользу для здоровья.Особенно полезным такой тип питания оказался для курильщиков. У тех из них, кто строго придерживался противовоспалительной диеты, риск преждевременной смерти по любым причинам оказался ниже на 31%, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 36%, а риск смерти от рака — на 22% меньше, чем у тех, кто курил и ел что попало.