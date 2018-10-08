Придется отвечать за наколки: футболисту Мамаеву грозит страшная опасность в тюрьме



Павел Мамаев. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin

По мнению специалиста, все изображения, которыми "забил" себя Мамаев, кажутся полной бессмыслицей и предметом для исследования психиатра.добавил, что в рисунках на теле футболиста нет какой-либо системы, и они похожи на боевой раскрас воина.При этом эксперт добавил, что тату могут ассоциироваться у игрока "Краснодара", например, с каким-то событием или человеком. По словам специалиста, согласно "словарю тату", крылья, выбитые на шее Мамаева, ассоциируются со злом и опасностью.– цитирует Николая ЕгороваЭксперт заявил, что иногда такого зэка могут сравнить с раскрашенным петухом и перевести в ранг обиженных. Он отметил, что все будет зависеть от СИЗО, от камеры, а также поведения самого заключенного.Напомним, скандал разгорелся 8 октября в Москве. Компания, в составе которой были футболисты, напала у отеля "Пекин" на водителя ведущей Первого канала. Затем спортсмены затеяли драку в кофейне, в результате которой пострадали чиновник Минпромторгаи глава НАМИ. Кроме того, стало известно, что накануне, во время поездки из Питера в Москву, Кокорин и Мамаев устроили пьяный дебош в поезде.