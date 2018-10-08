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Придется отвечать за наколки: футболисту Мамаеву грозит страшная опасность в тюрьме

09.10.2018 21:15 — Разное | UDF  
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Павел Мамаев. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
Эксперт по тюремным наколкам Николай Егоров прокомментировал значение татуировок футболиста. Он предположил, что произойдет, если оскандалившийся из-за драки спортсмен попадет в места не столь отдаленные.

По мнению специалиста, все изображения, которыми "забил" себя Мамаев, кажутся полной бессмыслицей и предметом для исследования психиатра. Николай Егоров добавил, что в рисунках на теле футболиста нет какой-либо системы, и они похожи на боевой раскрас воина.

При этом эксперт добавил, что тату могут ассоциироваться у игрока "Краснодара", например, с каким-то событием или человеком. По словам специалиста, согласно "словарю тату", крылья, выбитые на шее Мамаева, ассоциируются со злом и опасностью.


"Но вообще вся "крылатая" символика больше свойственна определённым категориям – в первую очередь сексуальным меньшинствам, потому с ней нужно быть аккуратнее. Придется ли отвечать за все эти "Красоты" на тебе в тюрьме – вопрос открытый", – цитирует Николая Егорова "Московский комсомолец".


Эксперт заявил, что иногда такого зэка могут сравнить с раскрашенным петухом и перевести в ранг обиженных. Он отметил, что все будет зависеть от СИЗО, от камеры, а также поведения самого заключенного.

Напомним, скандал разгорелся 8 октября в Москве. Компания, в составе которой были футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, напала у отеля "Пекин" на водителя ведущей Первого канала. Затем спортсмены затеяли драку в кофейне, в результате которой пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин. Кроме того, стало известно, что накануне, во время поездки из Питера в Москву, Кокорин и Мамаев устроили пьяный дебош в поезде.

 
 
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Эксперт по тюремным наколкам Николай Егоров прокомментировал значение татуировок футболиста.
 
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