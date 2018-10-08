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У заплывшей жиром Волочковой вывалились бока

09.10.2018 21:07 — Разное | UDF  
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Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Мы привыкли видеть балерину стройной аки лань. Ей 42 года, но на многочисленных фотографиях она кажется моложе. Да вот незадача: это отретушированные кадры, где было стерто все лишние, чтобы не шокировать публику.

В "Экспресс-газете" появилась шокирующая фотография Насти Волочковой со спины, сделанная недавно на ее "благотворительном концерте" для детей. И она красноречиво говорит, как на самом деле выглядит балерина. Густо украшенная наколками спина танцовщицы (тут и буддисткий храм, и корона, и молитвы от сглаза, набитые в качестве оберега по совету некоего тайского монаха) больше похожа на спину отмотавшей несколько сроков уголовницы.

Но главное даже не многочисленные татуировки, а аморфная, оплывшая фигура Насти. Через прозрачное обтягивающее платье отчетливо видны объемные бока. Да и вся заплывшая жиром артистка выглядит дешево и неприглядно, словно вышедшая в тираж нимфа.

При этом Волочкова всегда подчеркивает, что ведет здоровый образ жизни – ест только салатные листья да отварное мясо, регулярно ходит в баню и бассейн, не смешивает белки с углеводами, от сахара отказалась еще в детстве. Откуда же тогда взялись вываливающиеся бока? И как она с такой фигурой занимается балетом?!

У заплывшей жиром Волочковой вывалились бока

Фотография страницы "Экспресс-газеты"

Напомним, когда в 2003 году балерину попросили из Большого театра, его директор Анатолий Иксанов выступил с заявлением, что Настя, мол, слишком толстая и должна похудеть. "Она – единственная из ведущих солисток, кто в такой физической форме! Будущее Большого явно составят такие, как Захарова, Александрова, Лунькина. А строить перспективы в зависимости от того, похудеет Настя Волочкова или нет, я не могу", – заверил директор. Артисты отказывались танцевать с Настей в спектаклях, потому что ее поднять уже тогда никто не мог – каждая поддержка становилась травмоопасной.

 
 
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Мы привыкли видеть балерину стройной аки лань. Ей 42 года, но на многочисленных фотографиях она кажется моложе.
 
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