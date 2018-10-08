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На БелАЭС ведется монтаж технологических систем, индивидуальные испытания и опробование оборудования – инженер

09.10.2018 21:13 — Разное | Интерфакс  
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В настоящее время на БелАЭС ведется монтаж технологических систем, индивидуальные испытания и опробование оборудования, сообщил заместитель главного инженера - начальник производственно-технического отдела Белорусской АЭС Виталий Малишевский во время круглого стола на XXIII Белорусском энергетическом и экологическом форуме.

"На первом энергоблоке выполнены монтаж реакторной установки, сварка главного циркуляционного трубопровода, монтаж полярного крана и крана эстакады транспортного шлюза. В настоящее время ведется монтаж технологических систем, индивидуальные испытания и опробование оборудования", - приводит слова В.Малишевского государственное агентство БелТА.

Также он отметил, что общестроительные работы на БелАЭС находятся на заключительной стадии, в активной стадии работы по монтажу оборудования.

"В здании турбины первого энергоблока выполнен монтаж турбоагрегата и конденсаторов турбины. Продолжаются работы по монтажу трубопроводов свежего пара, конденсата, насосного оборудования", - сообщил он.

В текущем году на первом энергоблоке планируется выполнить гидроиспытания, обеспечить готовность к завозу ядерного топлива. На втором энергоблоке выполняются общестроительные и начались теплоэлектромонтажные работы, уточнил замглавного инженера.

Что касается здания комплектного распределительного устройства (КРУЭ 330 кВ), строительно-монтажные работы выполнены на 100%, началась наладка систем.

"Сегодня сооружение АЭС находится, можно сказать, на подготовительном этапе пусконаладочных работ. Такие работы ведутся на первоочередных объектах - это здание КРУЭ 330 кВ, системы автоматического пожаротушения, газоснабжения, технического водоснабжения, водоотведения и другие", - отметил В.Малишевский.

По его словам, завершение комплексных испытаний на них позволит подать на площадку по постоянной схеме электроэнергию, техническую и химподготовленную воду, обеспечить водоотведение и надежный противопожарный режим.

 
 
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В настоящее время на БелАЭС ведется монтаж технологических систем, индивидуальные испытания и опробование оборудования, сообщил заместитель главного инженера -...
 
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