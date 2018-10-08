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Глава МИД Беларуси и исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности обсудили борьбу с наркоугрозой и противодействие торговле людьми

09.10.2018 20:55 — Разное | Интерфакс  
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Совместные шаги в сфере борьбы с наркоугрозой и противодействия торговле людьми обсудили в Минске министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и генеральный секретарь ООН – исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Юрий Федотов.

"Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей встретился с заместителем Генерального секретаря ООН – Исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Юрием Федотовым, который находится в Минске для участия в международной конференции высокого уровня "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", - сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Там отметили, что данный рабочий визит в Беларусь является вторым для главы УНП. Первый состоялся в мае 2013 года.

На встрече стороны обсудили совместные шаги в сфере борьбы с наркоугрозой и противодействия торговле людьми, взаимодействие в рамках региональной программы УНП ООН для Беларуси, Молдовы и Украины в области борьбы с преступностью и наркотрафиком.

"Участники встречи отметили устойчивый высокий уровень сотрудничества Республики Беларусь и Управления ООН по наркотикам и преступности", - отметили в МИД Беларуси.

В.Макей с удовлетворением отметил поддержку, которую оказывает УНП ООН в осуществлении белорусских антитрафикинговых инициатив. Министр также поблагодарил руководителя УНП ООН за вклад в подготовку и участие в международной конференции по борьбе с терроризмом в цифровую эпоху.

 
Теги: Минск
 
 
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Совместные шаги в сфере борьбы с наркоугрозой и противодействия торговле людьми обсудили в Минске министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и генеральный...
 
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