В сфере особого внимания: предстоящий юбилей области, участие в Форуме регионов России и Беларуси

Подготовка к 75-летию Гродненской области стала одной из центральных тем на оперативном совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.



В регионе разрабатывается масштабный план, в который войдет целый ряд важных и интересных мероприятий в течение всего юбилейного года. Планируется открытие ряда объектов социальной сферы, памятников и мемориальных досок, посвященных знаменитым уроженцам Гродненщины, нескольких музеев. Музейная экспозиция откроется в стенах Гольшанского замка. В регионе создается Доска почета.



К празднику будет снят документальный фильм о Гродненской области. Готовятся к изданию шесть презентационных альбомов, представляющих область и ее районы. Специальные юбилейные проекты готовят СМИ Гродненщины.



Оригинальный праздник «Ровесники области» соберет жителей Гродненщины, которые родились в день ее создания.



На совещании обсудили подготовку к участию нашей области в предстоящем V Форуме регионов России и Беларуси, который пройдет в Могилеве. Намечено подписание ряда договоров о сотрудничестве.



На форуме будет работать региональная площадка Гродненщины, будет представлена продукция наших производителей, выступят творческие коллективы Принеманья.



Еще одной актуальной темой стала прокладка тепловых сетей в областном центре и благоустройство территории после завершения работ.



– Работы в городе, и особенно в его центре, должны быть расписаны буквально по часам и выполняться в кратчайшие сроки, – такую задачу поставил председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. – Перекрытие улиц, работы во дворах создают определенные временные неудобства людям, потому затягивать этот процесс недопустимо.



Соответствующие задачи губернатор поставил перед РУП «Гродноэнерго» и системой ЖКХ. Важно, чтобы реновация и прокладка коммуникаций выполнялись системно и согласованно с другими работами, в частности, по благоустройству, подчеркнул губернатор. Это позволит сэкономить время и средства. Случаи, когда сети перекладываются после проведенного благоустройства, которое приходится нарушать, а затем восстанавливать, не должны иметь место.



Владимир Кравцов поручил в кратчайшие сроки завершить эти работы на улицах и во дворах исторического центра Гродно и обеспечить качественное восстановление дорожного полотна и прилегающих территорий.

