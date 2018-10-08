"Все это дурь". 8 нападок Лукашенко на милицию



Фото: БелТА

За гибель ребенка возле минской школы

«Значит, надо жестоко разобраться с ГАИ. Уж слишком часто я слышу нарекания, особенно в адрес городской ГАИ».

Дмитрий Корзюк (слева), Виктор Лукашенко, Игорь Шуневич. Фото: kp.by

За «гуманизм» милиции

«В США, если шаг влево, шаг вправо, то там не избивают, достают кольт и стреляют... А у нас гуманная, видите ли, милиция. Начали один одного защищать, два выстрела в грудь, человек погиб».

За неэффективную борьбу с коррупцией

За «новаторства» ГАИ

«Общественность явно негативно оценивает отдельные новаторства. В частности, беспричинное перегораживание автодорог знаками ремонта для проведения под этим видом каких-то проверок. Создали пробку, люди недовольны. Найдите другие методы. Не создавайте лишних проблем».

За аварии с участием милиционеров

За «вырисовывание» радужной картины

За введение запрета по торговле спиртными напитками

«Я не сторонник всяких запретов, и, скорее всего, никакие запреты дополнительно на реализацию спиртного и так далее мы вводить не будем».

«Милицию я предупредил. Она должна работать в тех социально-экономических условиях, которые складываются в государстве».

За законопроект о противодействии домашнему насилию