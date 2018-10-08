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"Все это дурь". 8 нападок Лукашенко на милицию

09.10.2018 22:06 — Разное | UDF  
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Фото: БелТА
Руководитель Беларуси весьма редко критикует МВД, поэтому это всегда бросается в глаза. За что Александра Лукашенко нападал на милицию при министре Игоре Шуневиче?


За гибель ребенка возле минской школы

В ноябре 2012 года водитель «Порше Кайен» насмерть сбил ребенка на территории школы по улице Панченко. Выяснилось, что администрация до этого обращалась в ГАИ с просьбой оградить территорию от посторонних автомобилей.

Александр Лукашенко возмутился:

«Значит, надо жестоко разобраться с ГАИ. Уж слишком часто я слышу нарекания, особенно в адрес городской ГАИ».


Вскоре подали в отставку замначальника минской ГАИ и начальник ГАИ Фрунзенского района столицы.

К тому моменту Игорь Шуневич работал министром всего полгода, критика президента его не коснулась. Впрочем, как и руководителя минской ГАИ Дмитрия Корзюка – спустя несколько лет тот возглавил Госавтоинспекцию МВД.

"Все это дурь". 8 нападок Лукашенко на милицию

Дмитрий Корзюк (слева), Виктор Лукашенко, Игорь Шуневич. Фото: kp.by


За «гуманизм» милиции

В начале 2013 года милиционер Игорь Иванчик был убит на улице Машинистов – его застрелил местный житель.

Руководитель страны недоумевал:

«В США, если шаг влево, шаг вправо, то там не избивают, достают кольт и стреляют... А у нас гуманная, видите ли, милиция. Начали один одного защищать, два выстрела в грудь, человек погиб».



За неэффективную борьбу с коррупцией

Одна из самых главный претензий Лукашенко к МВД. В 2013 году он отметил, что информация от главы милиции по отдельным коррупционным проявлениям ничтожная по сравнению даже с информацией от других структур.

Спустя три года Лукашенко вновь заявил о недовольстве результатами работы МВД в борьбе с коррупцией.

«Я не помню крупных дел и в сфере экономики со стороны милиции», – добавил руководитель страны.

В начале текущего года Лукашенко вновь выставил претензии к МВД по борьбе с коррупцией, проявления которой не только не были устранены, но напротив, имеют широкое распространение.


За «новаторства» ГАИ

В 2016-м руководитель страны покритиковал Госавтоинспекцию:

«Общественность явно негативно оценивает отдельные новаторства. В частности, беспричинное перегораживание автодорог знаками ремонта для проведения под этим видом каких-то проверок. Создали пробку, люди недовольны. Найдите другие методы. Не создавайте лишних проблем».



За аварии с участием милиционеров

С конца 2016 года в Беларуси участились резонансные аварии с участием сотрудников МВД. Достаточно вспомнить, что руководитель Барановичской ГАИ пьяным насмерть сбил женщину. Только в начале текущего года Лукашенко высказал возмущение ДТП с участием милиционеров.

«Вопрос к министру (МВД): в чем дело? Какие меры принимаются по искоренению таких фактов?», – задал руководитель страны вопрос Игорю Шуневичу на заседании Совбеза.


За «вырисовывание» радужной картины

В феврале на заседании Совета безопасности Лукашенко указал на то, что радужная картина, которую ему регулярно «вырисовывает» руководство МВД, заставляет усомниться в его осведомленности о реальном положении дел.

«Может быть, у нас скоро вообще преступности не будет? Возникают сомнения в объективности этой радужной картины, хотя министр (МВД) мне постоянно говорит, что его цель – исключить эту «палочную» статистику», – сказал руководитель страны.


За введение запрета по торговле спиртными напитками

В феврале Лукашенко ясно дал понять:

«Я не сторонник всяких запретов, и, скорее всего, никакие запреты дополнительно на реализацию спиртного и так далее мы вводить не будем».


Но в МВД рискнули ослушаться руководителя страны и пролоббировали введение запрета на торговлю алкоголем в ночное время в Минске – в виде эксперимента.

Посещая 5 октября военный полигон в Ивацевичах, Лукашенко поставил МВД на место:

«Милицию я предупредил. Она должна работать в тех социально-экономических условиях, которые складываются в государстве».



За законопроект о противодействии домашнему насилию

Также в Ивацевичах досталось милиции от руководителя страны за разработку законопроект о противодействии домашнему насилию. Лукашенко заявил, что документом должны заниматься другие структуры: в первую очередь представители органов власти на местах, общественные организации, правительство, Администрация президента.

И дал понять, что не видит ничего плохого в том, чтобы физически наказывать детей («хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка»). Руководитель страны также против такого понятия, как «экономическое насилие».

«Все это дурь, взятая, прежде всего, с Запада. Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется – мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций и нашего жизненного опыта», – завернул инициативу МВД Лукашенко.

Пока руководитель страны критикует МВД в целом, а не конкретно министра Игоря Шуневича. Но недовольство ведомством со стороны Лукашенко в последнее время участилось, что может сказаться на карьере нынешнего главы милиции.

 
Теги: Минск
 
 
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