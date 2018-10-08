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"Все это дурь". 8 нападок Лукашенко на милицию
Фото: БелТА
За гибель ребенка возле минской школы
В ноябре 2012 года водитель «Порше Кайен» насмерть сбил ребенка на территории школы по улице Панченко. Выяснилось, что администрация до этого обращалась в ГАИ с просьбой оградить территорию от посторонних автомобилей.
Александр Лукашенко возмутился:
«Значит, надо жестоко разобраться с ГАИ. Уж слишком часто я слышу нарекания, особенно в адрес городской ГАИ».
Вскоре подали в отставку замначальника минской ГАИ и начальник ГАИ Фрунзенского района столицы.
К тому моменту Игорь Шуневич работал министром всего полгода, критика президента его не коснулась. Впрочем, как и руководителя минской ГАИ Дмитрия Корзюка – спустя несколько лет тот возглавил Госавтоинспекцию МВД.
Дмитрий Корзюк (слева), Виктор Лукашенко, Игорь Шуневич. Фото: kp.by
За «гуманизм» милиции
В начале 2013 года милиционер Игорь Иванчик был убит на улице Машинистов – его застрелил местный житель.
Руководитель страны недоумевал:
«В США, если шаг влево, шаг вправо, то там не избивают, достают кольт и стреляют... А у нас гуманная, видите ли, милиция. Начали один одного защищать, два выстрела в грудь, человек погиб».
За неэффективную борьбу с коррупцией
Одна из самых главный претензий Лукашенко к МВД. В 2013 году он отметил, что информация от главы милиции по отдельным коррупционным проявлениям ничтожная по сравнению даже с информацией от других структур.
Спустя три года Лукашенко вновь заявил о недовольстве результатами работы МВД в борьбе с коррупцией.
«Я не помню крупных дел и в сфере экономики со стороны милиции», – добавил руководитель страны.
В начале текущего года Лукашенко вновь выставил претензии к МВД по борьбе с коррупцией, проявления которой не только не были устранены, но напротив, имеют широкое распространение.
За «новаторства» ГАИ
В 2016-м руководитель страны покритиковал Госавтоинспекцию:
«Общественность явно негативно оценивает отдельные новаторства. В частности, беспричинное перегораживание автодорог знаками ремонта для проведения под этим видом каких-то проверок. Создали пробку, люди недовольны. Найдите другие методы. Не создавайте лишних проблем».
За аварии с участием милиционеров
С конца 2016 года в Беларуси участились резонансные аварии с участием сотрудников МВД. Достаточно вспомнить, что руководитель Барановичской ГАИ пьяным насмерть сбил женщину. Только в начале текущего года Лукашенко высказал возмущение ДТП с участием милиционеров.
«Вопрос к министру (МВД): в чем дело? Какие меры принимаются по искоренению таких фактов?», – задал руководитель страны вопрос Игорю Шуневичу на заседании Совбеза.
За «вырисовывание» радужной картины
В феврале на заседании Совета безопасности Лукашенко указал на то, что радужная картина, которую ему регулярно «вырисовывает» руководство МВД, заставляет усомниться в его осведомленности о реальном положении дел.
«Может быть, у нас скоро вообще преступности не будет? Возникают сомнения в объективности этой радужной картины, хотя министр (МВД) мне постоянно говорит, что его цель – исключить эту «палочную» статистику», – сказал руководитель страны.
За введение запрета по торговле спиртными напитками
В феврале Лукашенко ясно дал понять:
«Я не сторонник всяких запретов, и, скорее всего, никакие запреты дополнительно на реализацию спиртного и так далее мы вводить не будем».
Но в МВД рискнули ослушаться руководителя страны и пролоббировали введение запрета на торговлю алкоголем в ночное время в Минске – в виде эксперимента.
Посещая 5 октября военный полигон в Ивацевичах, Лукашенко поставил МВД на место:
«Милицию я предупредил. Она должна работать в тех социально-экономических условиях, которые складываются в государстве».
За законопроект о противодействии домашнему насилию
Также в Ивацевичах досталось милиции от руководителя страны за разработку законопроект о противодействии домашнему насилию. Лукашенко заявил, что документом должны заниматься другие структуры: в первую очередь представители органов власти на местах, общественные организации, правительство, Администрация президента.
И дал понять, что не видит ничего плохого в том, чтобы физически наказывать детей («хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка»). Руководитель страны также против такого понятия, как «экономическое насилие».
«Все это дурь, взятая, прежде всего, с Запада. Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется – мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций и нашего жизненного опыта», – завернул инициативу МВД Лукашенко.
Пока руководитель страны критикует МВД в целом, а не конкретно министра Игоря Шуневича. Но недовольство ведомством со стороны Лукашенко в последнее время участилось, что может сказаться на карьере нынешнего главы милиции.
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За что Александра Лукашенко нападал на милицию при министре Игоре Шуневиче?
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