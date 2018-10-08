Власти рассчитывают на поддержание своих рейтингов без масштабных трансфертов населению

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Правительстворассчитывает на внедрение отдельных рыночных механизмов в рамках существующей экономической модели без масштабной приватизации, но с расширением возможностей для частной инициативы,Belarus in focus.Вопрос о проведении референдума об изменении дизайна власти не стоит на повестке дня и отложен на дальнюю перспективу. Политическое руководство страны также не планирует нововведений в избирательный кодекс накануне важных политических кампаний 2019/2020 годов, что подтвердила глава ЦИКна заседании осенней сессии парламента. Этому способствует также отсутствие давления со стороны гражданского общества, оппозиции и со стороны западных столиц, а также деполитизация населения. В 2018 году власти протестировали и отмобилизовали избирательный механизм, который по-прежнему работает без сбоев, о чем свидетельствует почти полное отсутствие оппозиционеров среди более чем 18-тысячного депутатского корпуса. По всей видимости, у властей также отсутствует окончательное решение об очередности проведения президентских и парламентских выборов, которые должны пройти не позднее сентября 2020 года.При этом белорусское руководство пытается повысить рейтинги среди своего традиционного электората – консервативно настроенной части общества и бюджетников. Президентжестко раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию и решение правительства об ограничении продажи спиртного ночью. Примечательно, что оба законопроекта активно лоббировались силовиками из МВД. В свою очередь, правительство также возвращается к популистской риторике и заявляет о повышениях пенсии и зарплат бюджетников к концу года.Во время выступления в парламенте глава правительства С. Румас подчеркнул приверженность сохранению действующей модели в ближайшие два года, но с условием повышения эффективности госсектора и либерализации условий для бизнеса. Скорее всего, это предусматривает дальнейшее сокращение дотаций государства ресурсоемким отраслям и попытки постепенно расширить частный сектор экономики. К примеру, белорусское руководство пытается ввести рыночные элементы в сельском хозяйстве, но без потери контроля над агробаронами. Так, власти решили компенсировать снижение уровня господдержки аграриям за счет передачи в собственность директорату акций сельхозпредприятий.Таким образом, белорусское руководство может несколько ограничить влияние силовиков на экономику и их давление на управленцев после масштабной антикоррупционной кампании и с приближением старта выборов.