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На тестах в Финляндии "Белшина", которую ставят на Geely, "перетормозила" почти всех именитых конкурентов
Фото: ABW.BY
Вообще-то на "Белшине" нас считают "лоббистами". Предположим, за то, что ежегодно мы проводим самостоятельные потребительские тесты зимних и летних шин, по результатам которых отечественному производителю регулярно, но справедливо достается "на орехи".
Однако в этот раз в Бобруйске могут расслабиться: новая AstartA SUV во время последних испытаний нас очень приятно удивила!
"Предназначена для эксплуатации на легковых автомобилях Geely СЗАО "БелДжи" и автомобилях аналогичного класса зарубежного производства" - так описывает свою новинку "Белшина". Действительно, протестированная нами модификация Бел-411 размерности 225/65 R17 подходит и для базовой версии Geely Atlas, и для "топового" Emgrand X7 с "автоматом" и двухлитровым мотором. А другая модель из линейки AstartA SUV - Бел-403 размерности 225/60 R18 -, подходит для дорогих версий Atlas. Новая линейка находится в производстве с 2017 года и входит в заводскую комплектацию продукции "БелДжи" - в салонах дилеров уже можно видеть Atlas на белорусских шинах.
Что касается непосредственно Бел-411, то помимо Geely, если верить официальному сайту, появлению новой "белки" могут радоваться также владельцы еще минимум 35 моделей авто, начиная от Chery Tiggo и Dodge Grand Caravan и заканчивая Land Rover Range Rover Evoque, Lexus RX (I и II) и Mercedes-Benz GLK-Class.
Кстати, не нужно усмешек: новую Бел-411 действительно можно ставить хоть на Evoque, потому что в нашем сравнительном тесте она отстаивает честь Беларуси среди довольно солидных конкурентов. Смотрите сами: для сравнения мы взяли Nokian Hakka Blue 2 SUV, Pirelli Scorpion Verde, Michelin Latitude Sport 3, Goodyear Efficient Grip SUV 4x4, Cordiant Sport 3, Dunlop SP Sport FM800 и Toyo Proxes ST III.
В ходе испытаний мы сравниваем шины по следующим параметрам: торможение на сухом и мокром асфальте, управляемость на сухом и мокром асфальте, сопротивление аквапланированию. И во всех этих дисциплинах новая летняя "белка" повела себя очень достойно.
Но особенно сильно впечатлили ее результаты в торможении на мокром асфальте. Испытания происходят следующим образом: автомобиль (в нашем случае - VW Tiguan), оснащенный профессиональной измерительной аппаратурой, разгоняется до скорости 90 км/ч и заезжает на участок полигона с искусственным орошением покрытия, где производит экстренное торможение. Аппаратура замеряет тормозной путь в диапазоне 80-5 км/ч, а сами замеры производятся от 3 до 5 раз (в промежутке машина проезжает по большому кольцу полигона для охлаждения тормозов), чтобы убедиться в стабильности результата. Таким образом, для каждой шины создаются одинаковые условия (покрытие, скорость, погрешность замеров), которые позволяют объективно судить о ее характеристиках на фоне конкурентов. И посмотрите, как себя проявила новая Бел-411!
Michelin, Dunlop, Pirelli… Какие гранды оказались позади! Насчет Cordiant еще можно было предположить, но на то, что "белка" затормозит лучше Goodyear и Toyo, мы бы никогда не сделали ставку. Однако…
Что еще интереснее, сделав отличную летнюю шину, в Бобруйске не отошли от политики "доступности" своей продукции - сейчас Бел-411 можно купить примерно за 130 белорусских рублей. Из конкурентов столь же заманчивое предложение смог сделать только Cordiant, все остальные шины стоят в диапазоне 215-300 рублей. В общем, за владельцев белорусских кроссоверов Geely, а также вышеуказанных 35 моделей можно порадоваться: наконец-то им не придется выбирать между доступностью и потребительскими качествами шины! Впрочем, чтобы решиться на покупку Бел-411, рекомендуем дождаться результатов других проведенных нами испытаний, которые мы опубликуем ранней весной. Вот тогда окончательно станет понятно, на каком месте новая "Белшина" окажется среди грандов шинной промышленности.
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На тестах в Финляндии "Белшина", которую ставят на Geely, "перетормозила" почти всех именитых конкурентов
Вообще-то на "Белшине" нас считают "лоббистами".
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