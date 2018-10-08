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На тестах в Финляндии "Белшина", которую ставят на Geely, "перетормозила" почти всех именитых конкурентов

09.10.2018 21:49 — Разное | UDF  
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Фото: ABW.BY
Как уже наверняка знают наши постоянные читатели, каждую осень журналисты ABW.BY отправляются в Финляндию, на полигон компании Nokian Tyres, для тестирования шин. Но далеко не каждую осень оттуда поступают такие оптимистичные новости: "Белшина" наконец-то смогла сделать достойную шину, имя ей - AstartA SUV!

Вообще-то на "Белшине" нас считают "лоббистами". Предположим, за то, что ежегодно мы проводим самостоятельные потребительские тесты зимних и летних шин, по результатам которых отечественному производителю регулярно, но справедливо достается "на орехи".

Однако в этот раз в Бобруйске могут расслабиться: новая AstartA SUV во время последних испытаний нас очень приятно удивила!

"Предназначена для эксплуатации на легковых автомобилях Geely СЗАО "БелДжи" и автомобилях аналогичного класса зарубежного производства" - так описывает свою новинку "Белшина". Действительно, протестированная нами модификация Бел-411 размерности 225/65 R17 подходит и для базовой версии Geely Atlas, и для "топового" Emgrand X7 с "автоматом" и двухлитровым мотором. А другая модель из линейки AstartA SUV - Бел-403 размерности 225/60 R18 -, подходит для дорогих версий Atlas. Новая линейка находится в производстве с 2017 года и входит в заводскую комплектацию продукции "БелДжи" - в салонах дилеров уже можно видеть Atlas на белорусских шинах.

Что касается непосредственно Бел-411, то помимо Geely, если верить официальному сайту, появлению новой "белки" могут радоваться также владельцы еще минимум 35 моделей авто, начиная от Chery Tiggo и Dodge Grand Caravan и заканчивая Land Rover Range Rover Evoque, Lexus RX (I и II) и Mercedes-Benz GLK-Class.

На тестах в Финляндии "Белшина", которую ставят на Geely, "перетормозила" почти всех именитых конкурентов

Кстати, не нужно усмешек: новую Бел-411 действительно можно ставить хоть на Evoque, потому что в нашем сравнительном тесте она отстаивает честь Беларуси среди довольно солидных конкурентов. Смотрите сами: для сравнения мы взяли Nokian Hakka Blue 2 SUV, Pirelli Scorpion Verde, Michelin Latitude Sport 3, Goodyear Efficient Grip SUV 4x4, Cordiant Sport 3, Dunlop SP Sport FM800 и Toyo Proxes ST III.

На тестах в Финляндии "Белшина", которую ставят на Geely, "перетормозила" почти всех именитых конкурентов

В ходе испытаний мы сравниваем шины по следующим параметрам: торможение на сухом и мокром асфальте, управляемость на сухом и мокром асфальте, сопротивление аквапланированию. И во всех этих дисциплинах новая летняя "белка" повела себя очень достойно.

На тестах в Финляндии "Белшина", которую ставят на Geely, "перетормозила" почти всех именитых конкурентов

Но особенно сильно впечатлили ее результаты в торможении на мокром асфальте. Испытания происходят следующим образом: автомобиль (в нашем случае - VW Tiguan), оснащенный профессиональной измерительной аппаратурой, разгоняется до скорости 90 км/ч и заезжает на участок полигона с искусственным орошением покрытия, где производит экстренное торможение. Аппаратура замеряет тормозной путь в диапазоне 80-5 км/ч, а сами замеры производятся от 3 до 5 раз (в промежутке машина проезжает по большому кольцу полигона для охлаждения тормозов), чтобы убедиться в стабильности результата. Таким образом, для каждой шины создаются одинаковые условия (покрытие, скорость, погрешность замеров), которые позволяют объективно судить о ее характеристиках на фоне конкурентов. И посмотрите, как себя проявила новая Бел-411!

На тестах в Финляндии "Белшина", которую ставят на Geely, "перетормозила" почти всех именитых конкурентов

Michelin, Dunlop, Pirelli… Какие гранды оказались позади! Насчет Cordiant еще можно было предположить, но на то, что "белка" затормозит лучше Goodyear и Toyo, мы бы никогда не сделали ставку. Однако…

На тестах в Финляндии "Белшина", которую ставят на Geely, "перетормозила" почти всех именитых конкурентов

Что еще интереснее, сделав отличную летнюю шину, в Бобруйске не отошли от политики "доступности" своей продукции - сейчас Бел-411 можно купить примерно за 130 белорусских рублей. Из конкурентов столь же заманчивое предложение смог сделать только Cordiant, все остальные шины стоят в диапазоне 215-300 рублей. В общем, за владельцев белорусских кроссоверов Geely, а также вышеуказанных 35 моделей можно порадоваться: наконец-то им не придется выбирать между доступностью и потребительскими качествами шины! Впрочем, чтобы решиться на покупку Бел-411, рекомендуем дождаться результатов других проведенных нами испытаний, которые мы опубликуем ранней весной. Вот тогда окончательно станет понятно, на каком месте новая "Белшина" окажется среди грандов шинной промышленности.

 
 
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