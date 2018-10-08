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О что сломала свои стальные зубы «Алеся», или Когда возобновят работы по прокладке 3-й линии метро?

09.10.2018 22:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Подземный метрощит «Алеся» продолжит работу после завершения пусконаладочных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Гигантскому механизму, который копает тоннели третьей ветки минского метро, пришлось взять вынужденную паузу. Проходческие работы приостановлены с конца июня. В «Минскметрострое» рассказали о причинах остановки «Алеси».

О что сломала свои стальные зубы «Алеся», или Когда возобновят работы по прокладке 3-й линии метро?

Светлана Иванова:
Люди выскакивали, потому что громыхало все. Она грызет все, кроме железа. Где-то здесь она тормознула.

О что сломала свои стальные зубы «Алеся», или Когда возобновят работы по прокладке 3-й линии метро?

Вибрации «Алеси » здесь ощутили на себе. Теперь супруги ходят как по краю, и это на своем участке. Земля просела почти на три метра – ведь там под ней застрял тоннелепроходческий комплекс.

Светлана Иванова:
На что-то ж она зубы поломала. Здесь может быть бункер какой немецкий, говорили, что тут железная дорога до революции была.

О что сломала свои стальные зубы «Алеся», или Когда возобновят работы по прокладке 3-й линии метро?

Олег Шиманович:
Назад она не может идти, только вперед. А как только начинает – ее начинает крутить, ломать саму, все начинает ходуном ходить.

Механизированный щит французского происхождения наши метростроевцы используют более двух лет. Стальная леди с железной хваткой обошлась белорусам  в 11 миллионов евро. О мощи комплекса говорят цифры: в сутки 90-метровый червь проходит 10 метров, по сути – вгрызаясь в землю.

О что сломала свои стальные зубы «Алеся», или Когда возобновят работы по прокладке 3-й линии метро?

С помощью «Алеси» уже построили два параллельных тоннеля. По 1600 метров каждый. 10 мая щит стартовал от станции «Вокзальная», но до конечной – это «Ковальская Слобода»– так и не дошел. 

О что сломала свои стальные зубы «Алеся», или Когда возобновят работы по прокладке 3-й линии метро?

Татьяна Ревизоре, СТВ:
Мы находимся на глубине 11 метров – буквально в сердце метро проходческого комплекса. Именно здесь остановилась «Алеся». Метрощит прошел 200 метров, но 26 июня проходческие работы пришлось поставить на паузу.

О что сломала свои стальные зубы «Алеся», или Когда возобновят работы по прокладке 3-й линии метро?

Причин, точнее версий, несколько. Среди них – наличие сооружений на пути, некорректная работа оборудования, но вероятнее всего сложные гидрогеологические условия. У породы высокая степень абразивности – грунт, как наждачка, мог стереть металлические элементы. Сейчас специалисты меняют режущее оборудование. Проходческие работы «Алеся» возобновит после завершения пусконаладочных.

О что сломала свои стальные зубы «Алеся», или Когда возобновят работы по прокладке 3-й линии метро?

Аркадий Арутюнян, главный инженер предприятия «Минскметрострой»:
Тоннелепроходческий комплекс налаживается с помощью французских специалистов дистанционно по сетям интернет. Устанавливаются режимы для проходческих работ, программирование и диагностика систем. Надеюсь, в ближайшее время все работы будут завершены и мы приступим к проходческим работам.

О что сломала свои стальные зубы «Алеся», или Когда возобновят работы по прокладке 3-й линии метро?

Еще летом велись разговоры о закупке второго механизированного щита. Пока «Минскметрострой» взял тайм-аут. К вопросу вернутся, когда «Алеся» снова будет в деле. На свет в конце тоннеля надеются и на земле. Будет ли снос либо впору думать о ремонте. Судьба участка – для хозяев до сих пор под вопросом.

 
 
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Новости Беларуси. Подземный метрощит «Алеся» продолжит работу после завершения пусконаладочных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Гигантскому...
 
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