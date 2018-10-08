|
О что сломала свои стальные зубы «Алеся», или Когда возобновят работы по прокладке 3-й линии метро?
Новости Беларуси. Подземный метрощит «Алеся» продолжит работу после завершения пусконаладочных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гигантскому механизму, который копает тоннели третьей ветки минского метро, пришлось взять вынужденную паузу. Проходческие работы приостановлены с конца июня. В «Минскметрострое» рассказали о причинах остановки «Алеси».
Светлана Иванова:
Вибрации «Алеси » здесь ощутили на себе. Теперь супруги ходят как по краю, и это на своем участке. Земля просела почти на три метра – ведь там под ней застрял тоннелепроходческий комплекс.
Светлана Иванова:
Олег Шиманович:
Механизированный щит французского происхождения наши метростроевцы используют более двух лет. Стальная леди с железной хваткой обошлась белорусам в 11 миллионов евро. О мощи комплекса говорят цифры: в сутки 90-метровый червь проходит 10 метров, по сути – вгрызаясь в землю.
Татьяна Ревизоре, СТВ:
Причин, точнее версий, несколько. Среди них – наличие сооружений на пути, некорректная работа оборудования, но вероятнее всего сложные гидрогеологические условия. У породы высокая степень абразивности – грунт, как наждачка, мог стереть металлические элементы. Сейчас специалисты меняют режущее оборудование. Проходческие работы «Алеся» возобновит после завершения пусконаладочных.
Аркадий Арутюнян, главный инженер предприятия «Минскметрострой»:
Еще летом велись разговоры о закупке второго механизированного щита. Пока «Минскметрострой» взял тайм-аут. К вопросу вернутся, когда «Алеся» снова будет в деле. На свет в конце тоннеля надеются и на земле. Будет ли снос либо впору думать о ремонте. Судьба участка – для хозяев до сих пор под вопросом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Подземный метрощит «Алеся» продолжит работу после завершения пусконаладочных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гигантскому...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)