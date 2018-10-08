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Лебедев: Страны СНГ должны обмениваться информацией о передвижении террористов
09.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Компетентным органам стран СНГ необходимо в режиме реального времени обмениваться достоверной информацией о передвижении потенциальных террористов. Такое заявление сделал глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на
«Здесь нужна достоверная информация о миграционной ситуации в конкретных регионах, а также о миграционных потоках лиц, представляющих потенциальную опасность», – сказал Лебедев.
Напомним, 9-10 октября в Минске проходит Международная конференция высокого уровня «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху».
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В Минске проходит международная конференция «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху».
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