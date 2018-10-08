Лебедев: Страны СНГ должны обмениваться информацией о передвижении террористов

Компетентным органам стран СНГ необходимо в режиме реального времени обмениваться достоверной информацией о передвижении потенциальных террористов. Такое заявление сделал глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС

«Здесь нужна достоверная информация о миграционной ситуации в конкретных регионах, а также о миграционных потоках лиц, представляющих потенциальную опасность», – сказал Лебедев.

Напомним, 9-10 октября в Минске проходит Международная конференция высокого уровня «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху».