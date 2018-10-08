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В Минске около тысячи машин будут ездить с логотипом «Мира»
09.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
«Я смотрю мир!» – такая надпись теперь появилась на многих машинах в Беларуси, передает «МИР 24».
На парковках в центре города водителям вручали фир менные наклейки. Они, в свою очередь, желали «Миру» добра.
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В свой день рождения сотрудники белорусского представительства вручали водителям фирменные наклейки на парковках в центре города.
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