В Минске около тысячи машин будут ездить с логотипом «Мира»

«Я смотрю мир!» – такая надпись теперь появилась на многих машинах в Беларуси, передает «МИР 24».



Около тысячи минских автомобилей будут ездить с логотипом телеканала «Мир». В свой день рождения сотрудники белорусского представительства вышли на улицы для того, чтобы дарить подарки.

На парковках в центре города водителям вручали фир менные наклейки. Они, в свою очередь, желали «Миру» добра.