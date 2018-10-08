ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Избили белоруса, с кулаками набросились на российских чиновников. Скандал с Кокориным и Мамаевым набирает обороты

09.10.2018 22:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости мира. Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в воскресенье, 7 октября, поздно вечером отмечали десятилетие дружбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Избили белоруса, с кулаками набросились на российских чиновников. Скандал с Кокориным и Мамаевым набирает обороты

Но потом что-то пошло не так. Ранним утром понедельника они начали пинать на парковке машины, а затем избили за сделанное замечание белоруса Виталия Соловчука, который работает водителем у ведущей одного из российских телеканалов. С черепно-мозговой травмой и переломом носа Соловчука доставили в больницу.

Избили белоруса, с кулаками набросились на российских чиновников. Скандал с Кокориным и Мамаевым набирает обороты

Еще через два часа Мамаев и Кокорин повздорили в ресторане с российскими чиновниками. И вновь не обошлось без травм: представитель Минпромторга Денис Пак получил сотрясение мозга. На случившееся отреагировали клубы, за которые выступают игроки. «Зенит» и «Краснодар» могут даже разорвать контракты с футболистами.

Стало известно, что Кокорина и Мамаева задержали правоохранительные органы. Футболистам грозят реальные уголовные сроки.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в воскресенье, 7 октября, поздно вечером отмечали десятилетие дружбы, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лебедев: Страны СНГ должны обмениваться информацией о передвижении террористов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика