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Со скальпелем в руках и надеждой в сердце. Репортаж СТВ о настоящем профессионале из Червеня

09.10.2018 23:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Замечательный врач. Более полтысячи пациентов оперирует ежегодно хирург из Червеня Александр Довгач, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Со скальпелем в руках и надеждой в сердце. Репортаж СТВ о настоящем профессионале из Червеня

Среди медицинских побед врача - 4 спасенных сердца и почти 40 лет безупречной работы. В 2018 году хирург получил звание «Отличника здравоохранения». О настоящем профессионале и враче, которому доверяет уже не одно поколение людей – подробнее в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. Замечательный врач. Более полтысячи пациентов оперирует ежегодно хирург из Червеня Александр Довгач, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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