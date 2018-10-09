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Церемонии открытия и закрытия Европейских игр в Минске подготовит команда Игоря Крутого
Новости Беларуси. Народный артист России, композитор и продюсер будет работать в тандеме с белорусской творческой группой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
К подготовке проведения церемоний подключатся и более 5 тысяч волонтеров. Организаторы шоу обещают удивить и выступлением звезды мирового уровня. Имя исполнителя пока держится в секрете.
Игорь Крутой: для подготовки церемоний Европейских игр в Минске мне придется изучить историю Беларуси
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Новости Беларуси. Народный артист России, композитор и продюсер будет работать в тандеме с белорусской творческой группой, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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