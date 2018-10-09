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Церемонии открытия и закрытия Европейских игр в Минске подготовит команда Игоря Крутого

09.10.2018 23:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Народный артист России, композитор и продюсер будет работать в тандеме с белорусской творческой группой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемонии открытия и закрытия Европейских игр в Минске подготовит команда Игоря Крутого

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Мы изучили весь рынок подобных услуг. Мы вели переговоры в Америке и Великобритании, в Израиле, Италии. Но пришли к выводу, что в качестве генерального подрядчика мы должны определить российскую компанию. Потому что никто, как российские творческие люди, больше не поймут менталитет и красоту белорусской культуры, богатство души белорусского человека.

Церемонии открытия и закрытия Европейских игр в Минске подготовит команда Игоря Крутого

К подготовке проведения церемоний подключатся и более 5 тысяч волонтеров. Организаторы шоу обещают удивить и выступлением звезды мирового уровня. Имя исполнителя пока держится в секрете.

Игорь Крутой: для подготовки церемоний Европейских игр в Минске мне придется изучить историю Беларуси

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Народный артист России, композитор и продюсер будет работать в тандеме с белорусской творческой группой, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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