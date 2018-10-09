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В Гомеле на Советской маршрутка въехала в ковш экскаватора

09.10.2018 23:42 — Разное | Tut.by  
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В Гомеле маршрутка № 17 зацепилась за ковш экскаватора, который проводил на центральной улице ремонтные работы.


Фото: Юлия Дмитраченко

Инцидент произошел примерно в 17.00. Очевидцы сообщают, что экскаватор двигался задним ходом и при этом занял целую полосу движения.

Позже появилось и видео с места ДТП.

Горожане уже не первую неделю жалуются на то, что работы по укладке новой плитки в центре города мешают пешеходам, усложняют жизнь водителям.

Аврал на Советской вызван подготовкой города к белорусско-украинскому «Форуму регионов», который состоится 25−26 октября. Ожидается, что Гомель посетят президенты Александр Лукашенко и Петр Порошенко.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле маршрутка № 17 зацепилась за ковш экскаватора, который проводил на центральной улице ремонтные работы.
 
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