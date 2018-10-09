В Гомеле на Советской маршрутка въехала в ковш экскаватора

В Гомеле маршрутка № 17 зацепилась за ковш экскаватора, который проводил на центральной улице ремонтные работы.



Фото: Юлия Дмитраченко

Инцидент произошел примерно в 17.00. Очевидцы сообщают, что экскаватор двигался задним ходом и при этом занял целую полосу движения.

Позже появилось и видео с места ДТП.

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