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РФС рассматривает вариант с пожизненной дисквалификацией Кокорина и Мамаева
По информации «Чемпионата», в Российском футбольном союзе прорабатывают различные варианты санкций против нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
В качестве основного варианта наказания футболистов за
РФС рассматривает один из вариантов применения санкций, указанных в статье 10 Дисциплинарного регламента РФС. 10-я статья позволяет применить к физическим лицам следующие спортивные санкции:
1) предупреждение;
2) удаление;
3) дисквалификация;
4) запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности;
5) запрет на вход на стадион.
8 октября утром
Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновником
По обоим эпизодам заведено уголовное дело по статье «Побои».
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В РФС прорабатывают различные варианты санкций против нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
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