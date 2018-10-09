ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

РФС рассматривает вариант с пожизненной дисквалификацией Кокорина и Мамаева

09.10.2018 21:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По информации «Чемпионата», в Российском футбольном союзе прорабатывают различные варианты санкций против нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.


Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото с сайта pikabu.ru

В качестве основного варианта наказания футболистов за избиение водителя ведущей «Первого канала» и драку, в результате которой пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак, рассматривается пожизненная дисквалификация игроков.

РФС рассматривает один из вариантов применения санкций, указанных в статье 10 Дисциплинарного регламента РФС. 10-я статья позволяет применить к физическим лицам следующие спортивные санкции:

1) предупреждение;

2) удаление;

3) дисквалификация;

4) запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности;

5) запрет на вход на стадион.

Жириновский заступился за Кокорина и Мамаева

8 октября утром во время инцидента в кофейне на северо-западе Москвы пострадал Денис Пак, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновником футболисты избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, гражданина Беларуси Виталия Соловчука. Он получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам заведено уголовное дело по статье «Побои».

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В РФС прорабатывают различные варианты санкций против нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти рассчитывают на поддержание своих рейтингов без масштабных трансфертов населению
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2018
Вороновская газета
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика