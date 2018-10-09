РФС рассматривает вариант с пожизненной дисквалификацией Кокорина и Мамаева

По информации «Чемпионата», в Российском футбольном союзе прорабатывают различные варианты санкций против нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.



Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото с сайта pikabu.ru

В качестве основного варианта наказания футболистов за избиение водителя ведущей «Первого канала» и драку , в результате которой пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак, рассматривается пожизненная дисквалификация игроков.

РФС рассматривает один из вариантов применения санкций, указанных в статье 10 Дисциплинарного регламента РФС. 10-я статья позволяет применить к физическим лицам следующие спортивные санкции:

1) предупреждение;

2) удаление;

3) дисквалификация;

4) запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности;

5) запрет на вход на стадион.

Жириновский заступился за Кокорина и Мамаева

8 октября утром во время инцидента в кофейне на северо-западе Москвы пострадал Денис Пак, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновником футболисты избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, гражданина Беларуси Виталия Соловчука. Он получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам заведено уголовное дело по статье «Побои».