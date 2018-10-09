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В Городокском районе столкнулись Kia и КамАЗ: погиб водитель легковушки
Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Городокском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Смертельная авария произошла 8 октября, около 23.40, в деревне Прудок. По информации инспекторов, 41-летний водитель Kia ехал по улице Невельское шоссе и на пересечении с трассой Р115 Витебск — Городок, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил КамАЗ, которым управлял 56-летний мужчина.
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия.
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Смертельная авария произошла 8 октября, около 23.40, в деревне Прудок.
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