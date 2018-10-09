ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Деревообработка. Правила диктуют госпредприятия

09.10.2018 22:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Неравенство частных и государственных деревообрабатывающих компаний — одна из главных проблем отрасли, считают участники круглого стола, организованного в рамках международной выставки «ДЕРЕВООБРАБОТКА­2018», прошедшей в конце сентября в Минске.

Впрочем, у деревообработчиков есть пять основных проблем, пришли к выводу участники дискуссии, пишет сайт "Белорусы и рынок".

Рынок услуг не появился. Генеральный директор Республиканской лесопромышленной ассоциации (РЛПА) Валерий Александрович напомнил, что еще в июне 2006 года Александр Лукашенко одобрил предложение ассоциации о том, что Минсельхоз и его подразделения должны заниматься лесохозяйственной (лесоустройством, мелиорацией, природоохранными мероприятиями), а не коммерческой деятельностью. Планировалось создать полноценный рынок услуг, однако эта идея до сих пор не реализована, что тормозит развитие отрасли, уверены участники дискуссии.

Лесопильные цеха не отделены от лесхозов. На встрече с президентом говорилось и о необходимости предоставить деревообрабатывающим цехам лесхозов юридическую самостоятельность, что способствовало бы развитию рынка услуг. Однако лесопильные цеха так и не стали самостоятельными.


«Некоторые лесхозы избавились от цехов, но с помощью тогдашних председателей облисполкомов, для которых цеха лесхозов были карманными цехами, это поручение было похоронено, а со временем повернуто в сторону дорогостоящей технической модернизации за счет кредитования из бюджета на сверхльготных условиях», — заявил Валерий Александрович. При этом многим из них так и не удалось выйти на прибыльность.

«Республиканская лесопромышленная ассоциация настаивает на отделении цехов от лесхозов. Это приведет к снижению затрат, покрываемых из госбюджета, выведет данные цеха из тепличных условий в условиях конкуренции, что приведет одних к развитию технологий и повышению производительности, а других — к поиску других видов деятельности», — уверен глава ассоциации.

Госпредприятия диктуют правила участия в биржевых торгах. По словам участников круглого стола, крупные госпредприятия не допускают небольшие частные компании к годовым биржевым торгам путем запрещения использования некоторых видов сырья «не по назначению» и ограничивают возможности реализации продукции путем обязательности ее продажи только через биржу. Представители бизнеса настаивают на том, что действующие в Беларуси стандарты устанавливают требования к качеству лесоматериалов, используемых при производстве продукции, а не к их назначению.

«Важно, чтобы фанера была изготовлена из древесины соответствующего качества, а не чтобы она изготавливалась из дерева, якобы специально предназначенного для производства фанеры», — пояснил один из руководителей частного деревообрабатывающего предприятия.

Большой проблемой стало внесение некоторых видов продукции деревообработки в перечень товаров, обязательных для реализации на экспорт через биржевые торги, а также введение обязательного лицензирования при производстве ряда продуктов. Это усиливает монополию государственных предприятий, считают представители бизнеса.

Кроме того, к экспортным биржевым торгам не допускаются товары, цена которых ниже установленного ценового коридора. В результате нередко частник не может установить более низкую цену, чем госпредприятие, иначе не будет допущен к торгам.

Бизнес-союзы не привлекаются к разработке законопроектов. В 2011 году в Беларуси был создан общественно-консультативный совет при Минлесхозе для обсуждения нормативных правовых актов по вопросам осуществления предпринимательской деятельности. В том же году было проведено совещание «О сотрудничестве Минлесхоза и Республиканской лесопромышленной ассоциации». На этом сотрудничество между министерством и ассоциацией в рамках совета прекратилось.

«К разработке каких-либо законопроектов представители РЛПА не привлекались, проекты готовящихся документов нам не предоставлялись», — рассказал Валерий Александрович.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неравенство частных и государственных деревообрабатывающих компаний — одна из главных проблем отрасли, считают участники круглого стола, организованного в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Польза и вред грецкого ореха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2018
Гарадоцкi веснiк
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Слуцк Город
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика