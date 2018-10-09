Деревообработка. Правила диктуют госпредприятия

"Белорусы и рынок" . Впрочем, у деревообработчиков есть пять основных проблем, пришли к выводу участники дискуссии, пишет сайт





Рынок услуг не появился. Генеральный директор Республиканской лесопромышленной ассоциации (РЛПА) Валерий Александрович напомнил, что еще в июне 2006 года Александр Лукашенко одобрил предложение ассоциации о том, что Минсельхоз и его подразделения должны заниматься лесохозяйственной (лесоустройством, мелиорацией, природоохранными мероприятиями), а не коммерческой деятельностью. Планировалось создать полноценный рынок услуг, однако эта идея до сих пор не реализована, что тормозит развитие отрасли, уверены участники дискуссии.





Лесопильные цеха не отделены от лесхозов. На встрече с президентом говорилось и о необходимости предоставить деревообрабатывающим цехам лесхозов юридическую самостоятельность, что способствовало бы развитию рынка услуг. Однако лесопильные цеха так и не стали самостоятельными.









«Некоторые лесхозы избавились от цехов, но с помощью тогдашних председателей облисполкомов, для которых цеха лесхозов были карманными цехами, это поручение было похоронено, а со временем повернуто в сторону дорогостоящей технической модернизации за счет кредитования из бюджета на сверхльготных условиях», — заявил Валерий Александрович. При этом многим из них так и не удалось выйти на прибыльность.





«Республиканская лесопромышленная ассоциация настаивает на отделении цехов от лесхозов. Это приведет к снижению затрат, покрываемых из госбюджета, выведет данные цеха из тепличных условий в условиях конкуренции, что приведет одних к развитию технологий и повышению производительности, а других — к поиску других видов деятельности», — уверен глава ассоциации.





Госпредприятия диктуют правила участия в биржевых торгах. По словам участников круглого стола, крупные госпредприятия не допускают небольшие частные компании к годовым биржевым торгам путем запрещения использования некоторых видов сырья «не по назначению» и ограничивают возможности реализации продукции путем обязательности ее продажи только через биржу. Представители бизнеса настаивают на том, что действующие в Беларуси стандарты устанавливают требования к качеству лесоматериалов, используемых при производстве продукции, а не к их назначению.





«Важно, чтобы фанера была изготовлена из древесины соответствующего качества, а не чтобы она изготавливалась из дерева, якобы специально предназначенного для производства фанеры», — пояснил один из руководителей частного деревообрабатывающего предприятия.





Большой проблемой стало внесение некоторых видов продукции деревообработки в перечень товаров, обязательных для реализации на экспорт через биржевые торги, а также введение обязательного лицензирования при производстве ряда продуктов. Это усиливает монополию государственных предприятий, считают представители бизнеса.





Кроме того, к экспортным биржевым торгам не допускаются товары, цена которых ниже установленного ценового коридора. В результате нередко частник не может установить более низкую цену, чем госпредприятие, иначе не будет допущен к торгам.





Бизнес-союзы не привлекаются к разработке законопроектов. В 2011 году в Беларуси был создан общественно-консультативный совет при Минлесхозе для обсуждения нормативных правовых актов по вопросам осуществления предпринимательской деятельности. В том же году было проведено совещание «О сотрудничестве Минлесхоза и Республиканской лесопромышленной ассоциации». На этом сотрудничество между министерством и ассоциацией в рамках совета прекратилось.





«К разработке каких-либо законопроектов представители РЛПА не привлекались, проекты готовящихся документов нам не предоставлялись», — рассказал Валерий Александрович.