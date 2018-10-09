Хабиб Нурмагомедов: Хотел заткнуть этого придурка – доказать разницу между нашим и его народом

«Каждый день просил Всевышнего, чтобы не было травм, чтобы все состоялось.





Хотел заткнуть этого придурка (Конора – Sports.ru) – доказать разницу между нашим народом и его народом.





Ничто нас не сломает, у нашего народа великая история», – сказал Нурмагомедов.





Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора болевым приемом в четвертом раунде.