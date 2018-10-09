Следственный комитет Беларуси выступил с заявлением, в котором рассказал подробности так называемого "дела БелТА".

"...Дополнительно сообщаем следующее. Следственным комитетом расследуется уголовное дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации информационного агентства "БелТА". (...) В ходе проверки установлены многочисленные факты неправомерного доступа к платной подписке агентства "БелТА", - говорится в заявлении СК, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в Facebook.

В комитете подчеркнули, что доступ к платной подписке агентства осуществлялся на протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия агентства "БелТА", без осуществления оплаты за подписку и без заключения договора о предоставлении доступа к ней.

Впоследствии, продолжили в СК, лица, которые осуществляли несанкционированный доступ были установлены и было принято их задержать, чтобы они не смогли уничтожить доказательства.

"Согласно действующему в Беларуси законодательству следствием проведен комплекс неотложных следственных действий, в рамках которого задерживались подозреваемые. При этом, УПК Беларуси предусматривает возможность применения данной меры. (...) Следствие одномоментно работало со всеми задержанными и предприняло меры для получения доказательств, которые, при ином подходе, могли быть уничтожен", - заявили в комитете.

В данной связи, продолжили там, "активная работа следователей в период задержания подозреваемых позволила провести все необходимые процессуальные действия в короткие сроки, и в дальнейшем не применять к подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу".

Как сообщалось, 7-8 августа в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by, информационного агентства БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски. Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, Следственный комитет задерживал и допросил до 20 журналистов. В статусе подозреваемых находятся восемь человек. 27 августа журналистам-фигурантам "дела БелТА" запретили выезд из страны.