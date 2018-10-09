Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер заявляет, что для запуска многостороннего диалога по предложенной Белоруссией инициативе "Хельсинки-2" еще не наступило подходящее время.

"Это очень интересная инициатива ("Хельсинки-2" - ИФ). Кстати, мы обсуждали этот вопрос сегодня утром (с президентом Беларуси Александром Лукашенко - ИФ). Думаю, нам необходимо оценить, когда будет подходящее время для ее запуска. Пока это день не наступил", - сказал Т.Гремингер в интервью телеканалу "Беларусь-1".

Генсек ОБСЕ пояснил, что "доверие между основными участниками процесса, обеспечение евроатлантической безопасности находится на таком низком уровне, что, боюсь, эти самые основные игроки просто не готовы присоединиться".

"Задача состоит в том, что ученым, экспертам, дипломатам, правительствам - всем вместе - нужно серьезно обдумать, как грамотно использовать это время и подготовить инициативу к старту, когда придет подходящий для нее момент", - добавил он.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко в 2017 году озвучил идею запуска "Хельсинки-2" по аналогии с Хельсинкским процессом 70-х годов.

Позднее А.Лукашенко заявил, что белорусская инициатива "Хельсинки-2" отражает обеспокоенность негативными тенденциями развития региональных процессов.

"Этот шаг не следует воспринимать как некую громкую международную инициативу ради инициативы. Он в первую очередь отражает нашу оценку и обеспокоенность негативными тенденциями развития региональных процессов", - сказал он.