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В Беларуси снизилось число пострадавших от укусов клещей

09.10.2018 22:14 — Разное | Интерфакс  
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Количество обратившихся к медикам граждан Беларуси по поводу присасывания клещей уменьшилось.

"В январе-сентябре этого года уменьшилось количество обратившихся к медикам граждан по поводу присасывания клещей в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", - говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Беларуси со ссылкой на санитарно-эпидемиологическую службу Минска.

"Большинство нападений клещей происходит в лесных массивах в районе пригорода и сельской местности. В 13,7% случаев пациенты указывали, что укус произошел на территории Минска", - отметили в службе.

По результатам лабораторных исследований иксодовых клещей, проведенных в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии, в 5,5% случаев выявлен возбудитель Лайм-боррелиоза.

 
Теги: Минск
 
 
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Количество обратившихся к медикам граждан Беларуси по поводу присасывания клещей уменьшилось.
 
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