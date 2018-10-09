В Беларуси снизилось число пострадавших от укусов клещей

Количество обратившихся к медикам граждан Беларуси по поводу присасывания клещей уменьшилось.

"В январе-сентябре этого года уменьшилось количество обратившихся к медикам граждан по поводу присасывания клещей в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", - говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Беларуси со ссылкой на санитарно-эпидемиологическую службу Минска.

"Большинство нападений клещей происходит в лесных массивах в районе пригорода и сельской местности. В 13,7% случаев пациенты указывали, что укус произошел на территории Минска", - отметили в службе.

По результатам лабораторных исследований иксодовых клещей, проведенных в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии, в 5,5% случаев выявлен возбудитель Лайм-боррелиоза.