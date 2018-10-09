Минская "Юность" потерпела поражение от финского клуба ТПС в матче хоккейной Лиги чемпионов – 1:3. Матч прошел во вторник вечером.

В составе "Юности" отличился Стефанович. У ТПС шайбы забросили Сиики, Филппула и Бадиш. Поражение от ТПС лишило "Юности" возможности выхода из группового раунда Лиги чемпионов.

После 5 матчей группового этапа у "Юности" 3 очка. Лидирует в группе "В" "Мюнхен" (9 очков/4 матча), "Мальме" (9 очков/4 матча) и ТПС (6 очков/5 матчей).