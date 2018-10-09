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Павел Северинец готовится стать кандидатом в президенты Беларуси

09.10.2018 23:33 — Разное | UDF  
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Павел Северинец, Белорусская христианская демократия, хочет быть президентом в Беларуси и соглашается на то, чтобы участвовать в выборах и все больше заявляет об амбициях нового и первого лидера в нашей стране. Павел Северинец с нами на связи:

«Давайте сразу расставим акценты. Президентских выборов, как и других выборов в Беларуси нет. Вместо них есть спектакль с назначением местных депутатов, депутатов Палаты представителей и соответственно президента Лукашенко. Но во время этой кампании существует окно возможностей, когда юридически тот, кто будет в кампании участвовать, может стать лидером, который принесет Беларуси перемены. Ведь есть много причин. Есть здоровье правителя, есть внешние обстоятельства, есть внутреннее давление, есть дворцовые перевороты. И во время выборов мы имеем 4-5 месяцев, чтобы с помощью народа эту власть изменить…»


Продолжение разговора – в сюжете.

 
 
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Павел Северинец, Белорусская христианская демократия, хочет быть президентом в Беларуси и соглашается на то, чтобы участвовать в выборах и все больше заявляет об...
 
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