Павел Северинец готовится стать кандидатом в президенты Беларуси

«Давайте сразу расставим акценты. Президентских выборов, как и других выборов в Беларуси нет. Вместо них есть спектакль с назначением местных депутатов, депутатов Палаты представителей и соответственно президента Лукашенко. Но во время этой кампании существует окно возможностей, когда юридически тот, кто будет в кампании участвовать, может стать лидером, который принесет Беларуси перемены. Ведь есть много причин. Есть здоровье правителя, есть внешние обстоятельства, есть внутреннее давление, есть дворцовые перевороты. И во время выборов мы имеем 4-5 месяцев, чтобы с помощью народа эту власть изменить…»

Продолжение разговора – в сюжете.