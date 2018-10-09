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Под Минском двое юношей были насмерть поражены током
Иллюстративное фото
Двое парней и две девушки проводили время около железнодорожной станции Помыслище в деревне Щомыслица.
Парни решили ненадолго отлучиться, и через некоторое время девушки услышали шум. Ребята перелезали под вагоном грузового поезда и были смертельно травмированы электротоком высоковольтных проводов.
18-летний житель Брестского района погиб на месте: на теле парня есть характерный ожог от электротравмы. Второй парен 2001 года рождения, учащийся одного из лицеев Дзержинска, умер в машине скорой помощи по дороге в больницу,
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6 октября в Минском районе двое парней погибли от удара током, когда перелезали под грузовым вагоном, сообщает МВД.
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