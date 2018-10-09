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Названы самые опасные сочетания продуктов с молоком

09.10.2018 23:20 — Разное | UDF  
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Диетологи составили отдельный перечень продуктов, которые в комбинации с молоком могут спровоцировать особенно опасные для организма последствия. Как таковое молоко, по мнению экспертов, является несомненно полезным продуктом.

К примеру, кофе только с добавлением молока, по словам диетологов, не дает тонизирующего эффекта, так как он просто нейтрализуется под воздействием молочного белка. Многих после такого напитка тянет в сон.

Также не слишком удачным эксперты считают сочетание зеленого чая с молоком. Из-за добавления молока резко снижается антиоксидантное действие чая. Кроме того, это расширяет сосуды и меняет давление.

Блюда с морепродуктами и сливочным соусом, отметили специалисты, многим кажутся невероятно вкусными, - но такое сочетание может стать причиной проблем с желудком. В организме происходит передозировка протеинами. Это способно привести и к осложнениям в работе почек.

Практически то же самое относится и к блюдам вроде омлета с сыром. Сочетание молока с яйцами и сыром – это такой белковый удар, от которого пищеварению приходится долго восстанавливаться.

Помимо этого, опасно употреблять вместе молоко и фрукты. Есть фрукты всегда нужно отдельно от основного приема пищи, а не на десерт. Не сочетаются с молоком и овощи – огурцы, помидоры, брокколи, кабачки, морковь. В желудке из-за них молоко створаживается, нарушает процесс переваривания и легко вызывает расстройство, а также острые боли.

 
 
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Впрочем, как таковое молоко, по мнению экспертов, является несомненно полезным продуктом.
 
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