Польские пограничники забрали у белоруса Porsche

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Инцидент случился 5 октября. В этот день водитель Porsche Macan Turbo пересекал польско-белорусскую границу через контрольно-пропускной пункт «Кузница». За рулем дорогого авто находился 50-летний гражданин Беларуси.Проверка документов на машину показала, что та находится в розыске в РФ. По предварительным данным, стоимость Porsche 2014 года выпуска составляет 58 500 долларов. Автомобиль конфискован, материалы дела переданы в полицию.