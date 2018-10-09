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Польские пограничники забрали у белоруса Porsche

09.10.2018 23:17 — Разное | UDF  
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Фото из открытых источников
Польские пограничники задержали стоящий на учете в Беларуси автомобиль. Причина – машина находится в розыске в России, – проинформировали в пресс-службе Подляшского отделения Польской пограничной службы.

Инцидент случился 5 октября. В этот день водитель Porsche Macan Turbo пересекал польско-белорусскую границу через контрольно-пропускной пункт «Кузница». За рулем дорогого авто находился 50-летний гражданин Беларуси.

Проверка документов на машину показала, что та находится в розыске в РФ. По предварительным данным, стоимость Porsche 2014 года выпуска составляет 58 500 долларов. Автомобиль конфискован, материалы дела переданы в полицию.

 
 
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Польские пограничники задержали стоящий на учете в Беларуси автомобиль.
 
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