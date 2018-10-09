Второй за сутки автомобильный мост рухнул в России

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Железобетонная конструкция развалилась из-за грузового автомобиля, оказавшегося тяжелее допустимой нормы для этого моста.Пострадавших нет, населенные пункты не были отрезаны, говорится в. Имеется объездной путь, его расстояние — 15 км.Об аналогичном происшествии в ночь на 9 октября сообщали из Амурской области, где мост под грузовиком рухнул на Транссиб.