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Второй за сутки автомобильный мост рухнул в России

09.10.2018 23:15 — Разное | UDF  
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Фото: МЧС РФ
Двухполосный автомобильный мост рухнул днем 9 октября у населенного пункта Дубенки в Мордовии, сообщили в региональном главке МЧС России.

Железобетонная конструкция развалилась из-за грузового автомобиля, оказавшегося тяжелее допустимой нормы для этого моста.

Пострадавших нет, населенные пункты не были отрезаны, говорится в сообщении. Имеется объездной путь, его расстояние — 15 км.

Об аналогичном происшествии в ночь на 9 октября сообщали из Амурской области, где мост под грузовиком рухнул на Транссиб.

 
 
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Двухполосный автомобильный мост рухнул днем 9 октября у населенного пункта Дубенки в Мордовии.
 
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