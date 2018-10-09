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Рак пахнет: стало известно, как определить болезнь по запаху

09.10.2018 23:10 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Американские ученые провели эксперимент по диагностике рака по запаху, исходящему от человека.

Перед главной героиней эксперимента, бывшей медсестра Джой Мильн, были представлены 10 масок: в 5 дышали пациенты, болеющие раком, в остальные 5 масок — здоровые люди. После тщательного обнюхивания, Джой определила 3 из 5 ”раковых” масок, пишет "Clutch".

По ее словам, маски больных пациентов первоначально отличались тяжелым запахом сливок, с нотками дрожжей. После того как маски немного проветрились от них начало отдавать более соленым запахом. Первый раз Джой заметила за собой эту способность, когда ее муж заболел Паркинсоном (дрожательный паралич. – Ред). Женщина утверждает, что почувствовала разницу в его запахе еще за 12 лет до того, как болезнь активизировалась.

Похожие эксперименты проводились раньше только с собаками. Так, например, в США во Флориде в 2004 году был проведен эксперимент, в котором двум собакам дали обнюхать кожу людей, болеющих меланомой. А в Японии в 2011 году ученые проверили способность собак учуять запах рака толстого кишечника. Они представили перед животными образцы кала больных и здоровых пациентов, и были удивлены, ведь собаки смогли правильно определить почти все образцы.

На данный момент слишком рано предположить – точными являются результаты эксперимента или нет. Так как точность обоняния собаки в несколько раз превышает человеческое, но способность Джой пока что можно назвать крайне уникальной.

 
 
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Американские ученые провели эксперимент по диагностике рака по запаху, исходящему от человека.
 
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