ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почти шекспировская трагедия. В Гомеле в "Евроопте" рухнул стеллаж с алкоголем

09.10.2018 23:06 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото:Николай Лагутин
В магазине «Евроопт», расположенном на улице Сосновой, во вторник вечером произошло ЧП — рухнул стеллаж с алкоголем. Осколки бутылок и бутылочек разлетелись по торговому залу, а фото — по соцсетям.

Почти шекспировская трагедия. В Гомеле в "Евроопте" рухнул стеллаж с алкоголем

Очевидцы утверждают, что, вероятно, стеклянные полки не выдержали веса выставленной на них продукции. Рухнули на пол и разбились несколько десятков бутылок с алкоголем разной крепости.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осколки бутылок и бутылочек разлетелись по торговому залу, а фото — по соцсетям.
 
Новости дня
Новости разные
 
ФК "Краснодар" решил избавиться от скандалиста Мамаева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2018
Гарадоцкi веснiк
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Слуцк Город
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика