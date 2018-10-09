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Почти шекспировская трагедия. В Гомеле в "Евроопте" рухнул стеллаж с алкоголем
Фото:Николай Лагутин
Очевидцы утверждают, что, вероятно, стеклянные полки не выдержали веса выставленной на них продукции. Рухнули на пол и разбились несколько десятков бутылок с алкоголем разной крепости.
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Осколки бутылок и бутылочек разлетелись по торговому залу, а фото — по соцсетям.
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