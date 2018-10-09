

Павел Мамаев. Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Об этомсообщил глава палаты РФС по разрешению споров. Он добавил, что от «Зенита» подобных заявлений пока не поступало. По регламенту заявление должно быть рассмотрено в течение 30-ти дней, однако, скорее всего, это произойдет быстрее, — сказал Березов.Ранее в футбольном клубе «Краснодар» заявили, что сделают все, чтобы разорвать контракт с. Он также будет отстранен от тренировок с основной командой и оштрафован.Напомним, Павел Мамаев вместе с футболистом «Зенита»избили чиновника Минопромторга, а также водителя телеведущей. Полиция завела два уголовных дела.Российский футбольный союз должны отреагировать на поведение Мамаева и Кокорина, если подтвердится информация об их нападении на людей. Об этом сказал министр спорта России Павел Колобков.При этом Колобков подчеркнул, что Мамаев и Кокорин не являются игроками сборной России по футболу, что отчасти связано с их публичным поведением в прошлом.