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ФК "Краснодар" решил избавиться от скандалиста Мамаева

09.10.2018 23:03 — Разное | UDF  
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Павел Мамаев. Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Футбольный клуб «Краснодар» подал в РФС заявление о расторжении контракта с полузащитником команды Павлом Мамаевым.

Об этом РИА сообщил глава палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов. Он добавил, что от «Зенита» подобных заявлений пока не поступало. По регламенту заявление должно быть рассмотрено в течение 30-ти дней, однако, скорее всего, это произойдет быстрее, — сказал Березов.

Ранее в футбольном клубе «Краснодар» заявили, что сделают все, чтобы разорвать контракт с Павлом Мамаевым. Он также будет отстранен от тренировок с основной командой и оштрафован.

Напомним, Павел Мамаев вместе с футболистом «Зенита» Александром Кокориным избили чиновника Минопромторга, а также водителя телеведущей. Полиция завела два уголовных дела.

Российский футбольный союз должны отреагировать на поведение Мамаева и Кокорина, если подтвердится информация об их нападении на людей. Об этом сказал министр спорта России Павел Колобков.При этом Колобков подчеркнул, что Мамаев и Кокорин не являются игроками сборной России по футболу, что отчасти связано с их публичным поведением в прошлом.

 
 
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Футбольный клуб "Краснодар" подал в РФС заявление о расторжении контракта с полузащитником команды Павлом Мамаевым.
 
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