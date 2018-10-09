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ФК "Краснодар" решил избавиться от скандалиста Мамаева
Павел Мамаев. Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Об этом
Ранее в футбольном клубе «Краснодар» заявили, что сделают все, чтобы разорвать контракт с Павлом Мамаевым. Он также будет отстранен от тренировок с основной командой и оштрафован.
Напомним, Павел Мамаев вместе с футболистом «Зенита» Александром Кокориным избили чиновника Минопромторга, а также водителя телеведущей. Полиция завела два уголовных дела.
Российский футбольный союз должны отреагировать на поведение Мамаева и Кокорина, если подтвердится информация об их нападении на людей. Об этом сказал министр спорта России Павел Колобков.При этом Колобков подчеркнул, что Мамаев и Кокорин не являются игроками сборной России по футболу, что отчасти связано с их публичным поведением в прошлом.
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Футбольный клуб "Краснодар" подал в РФС заявление о расторжении контракта с полузащитником команды Павлом Мамаевым.
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