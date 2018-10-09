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Юмор Сталина. Как шутил вождь и почему всем остальным было не смешно?

09.10.2018 22:52 — Разное | UDF  
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Не секрет, что товарищ Сталин обладал незаурядным умом и отличным чувством юмора. Как-то так всегда получалось, что его полушутливые-полусерьезные высказывания мгновенно уходили в народ. Может быть потому, что ирония в них сочеталась с твердостью руководителя? Судите сами.

Несколько историй связаны с Константином Рокоссовским. Прямо перед войной маршала арестовали, но в 1940 году освободили и дали ему дивизию. Сражался Рокоссовский так самоотверженно, что вождь пожелал дать ему более крупное назначение, и вскоре в его кабинете произошел примерно следующий диалог:

– Хорошо ли Вы знакомы с германской военной доктриной? – спросил его Сталин.

– Нет, товарищ Сталин.

– А со структурой и вооружением германской армии?

– Нет, товарищ Сталин, ведь я сидел.

– Нашел время отсиживаться.

Юмор Сталина. Как шутил вождь и почему всем остальным было не смешно?

Сталин ненавязчиво намекает Рокоссовскому

Уже после войны Рокоссовский построил большой дом и пригласил на новоселье все партийное руководство. Приехал и товарищ Сталин; прощаясь наутро, он пожал хозяину руку и поблагодарил его за хороший дом отдыха для детей. Рокоссовский намек понял и с домом расстался легко.

Отступая от темы заметим, что случай с домом и бескорыстием среди первых лиц в принципе – далеко не первый. Люди, которые знали эту особенность Иосифа Виссарионовича, сами спешили поделиться деньгами на благие цели. Так в 1941 году Леонид Леонов написал пьесу «Нашествие», за которую ему присудили Сталинскую премию первой степени. И умный писатель все до копейки отдал на строительство нового самолета. С точки зрения Сталина, поступок достойный, хотя на литературу генсек денег не жалел. Когда в 1946 году министр финансов Зверев заявил, что у писателей слишком высокие гонорары, а литераторы-миллионеры – это ужасно, Сталин протянул ему листок, на котором было написано:

«Ужасно, товарищ Зверев, что у нас так мало писателей-миллионеров! Писатели – это память нации. А что они напишут, если будут жить впроголодь?»


Юмор Сталина. Как шутил вождь и почему всем остальным было не смешно?

Максим Горький был одним из самых любимых авторов Сталина

А вот так Иосиф Виссарионович занимался импортозамещением. Вместе с первым секретарем ЦК Грузии Мгеладзе он прогуливался по аллеям своей дачи в Кунцево. И пока государственные мужи рассуждали о том-о сем, угощал гостя лимонами, то и дело предлагая:

- Попробуйте, хорошие лимоны, под Москвой выросли!

Наконец Мгеладзе осенило:

- Товарищ Сталин, я вам обещаю, что через семь лет Грузия обеспечит страну лимонами, и мы не будем ввозить их из-за границы.

Юмор Сталина. Как шутил вождь и почему всем остальным было не смешно?

Сталин и театр

Советский лидер был заядлым театралом. И деятелям искусства он прощал многое: защищал гонимого критикой Булгакова, был знаком со Станиславским… Когда прямо перед войной вышел Указ о наказании за опоздание на работу более чем на 20 минут, в один из дней Василий Качалов опоздал в родной МХАТ на целый час. Запросили ответ у Сталина. Реакция была вполне в духе вождя: «За недоведение до сведения народного артиста СССР тов. Качалова Указа Президиума Верховного Совета СССР объявить строгий выговор директору МХАТа».

Посмеивался Сталин и над аграрными амбициями Хрущева, ведь будущий генсек давно вынашивал планы об агрогородах. Не в меру размечтавшегося Никиту Сергеевича он однажды похлопал по плечу и доброжелательно произнес:

– Мой маленький Карл Маркс!

 
 
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Не секрет, что товарищ Сталин обладал незаурядным умом и отличным чувством юмора.
 
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