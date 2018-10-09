"У меня на слово Минск уже аллергия". 5 свежих фактов о Ющенко, который готовится много бывать в Беларуси

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Недавно нашел новую работу

Жестко критикует Россию

Но выступает за переговоры с Россией

Жестко критикует официальный Киев





2009 год. На переговоры с Ющенко Лукашенко прилетел с младшим сыном

Оценивает переговоры в Минске как неудачу

Теперь его судьба зависит от Порошенко, которому он приходится кумом

считается фаворитом в борьбе за пост представителя Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, сообщает «Коммерсантъ». В этой связи состоявшаяся бывшего президента Украины с главой Беларуси выглядит вполне логичной. Если Ющенко будет утвержден в новом статусе, то станет много времени проводить в Минске, где идут переговоры.Но третий президент Украины давно не был в поле зрения белорусов – с 2010 года, когда перестал быть руководителем государства. Что теперь важно знать о Ющенко?В мае Виктора Ющенко утвердили главой наблюдательного совета «Альпари Банка» (Киев). Это небольшой частный банк, не играющий заметной роли в Украине.При этом в 2017 году Виктор Ющенко, не работая, получил 336 тысяч гривен (около 13 тысяч долларов) от государства. Эти деньги ему предоставили благодаря праву на пожизненное содержание.Кроме того, Ющенко пожизненно принадлежит дача и два дома отдыха, он имеет право на два автомобиля и двух помощников и советника.Например, недавно в интервью польской прессе Ющенко заявил, что Россия ответственна за 6 конфликтов в Восточной Европе: в Нагорном Карабахе, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, Крыму и Донбассе.Украинским журналистам он говорил, что блокирование российских сайтов является вопросом безопасности страны, а не свободы слова. Введение санкций против российских интернет-компаний, в том числе соцсетей, он прокомментировал словамиТем не менее, Ющенко считает, что конфликт на Донбассе не является национальным, поэтому для его урегулирования должны пройти многосторонние переговоры с участием тех, кто и стал его автором.Видимо, без такой позиции экс-президент Украины не смог бы претендовать на новый пост в контактной группе, одним из главных участников которой является представитель России.Ющенко считает, что конфликт на Донбассе часто используется властью для оправдания своей неэффективной политики или ее отсутствия. По его мнению, в Украине теперь самый высокий уровень коррупции, чем когда-либо. Среди ошибок нынешней власти Ющенко называет провал плана по деолигархизации, слабые экономику и финансовую систему.Две недели назад экс-президент Украины заявил, что Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе не действуют и их необходимо заменить более модернизированным документом.– подчеркнул Ющенко в интервью «112 Украина».Политик также считает, что без американского участия конфликт урегулировать будет трудно.Планируется, что новый представитель Украины в переговорах по Донбассу будет назначен к 16 октября. Это прерогатива, которому, между прочим, Виктору Ющенко приходится кумом.– сказал недавно третий президент Украины.