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Беларусь и Польша пытаются «перезагрузить» отношения

10.10.2018 00:37 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и Польша пытаются «перезагрузить» отношения

В последние годы Беларусь и Польша пытаются «перезагрузить» отношения, что отразилось в том числе, и на росте товарооборота. Странам удалось достигнуть взаимопонимания по ряду вопросов, но проблем по-прежнему хватает.

«Отношения Беларуси и Польши за последние 20 лет были сложными, еще более сложными они стали после декабря 2010 года, то есть после президентских выборов в Беларуси и введения санкций ЕС против Беларуси, также и по инициативе Польши», – заметил, презентуя на днях в Минске исследование варшавского Фонда имени Стефана Батория «Перезагрузка и продолжение. Политика правительства «Права и справедливости» в отношении Беларуси» польский эксперт Кшиштоф Мрозек.

Он отметил, что отношений между Беларусью и ЕС, Беларусью и Польшей фактически вообще не существовало много лет. Диалог возобновился только в 2013 году. А после аннексии Крыма в 2014 Запад и Беларусь еще более осознали необходимость отношений.

С этого времени начались интенсивные переговоры между Минском и Варшавой, а также Минском и Брюсселем.

«Как известно, в 2015 году в Польше произошло крупное внутреннее политическое событие: приход к власти партии «Право и справедливость» (PiS), которое сделало упор в отношениях с Беларусью на прагматизм, что выразилось в увеличении количества официальных контактов на разном уровне», – заметил эксперт из Польши.

По словам Мрозека, в 2016 году министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в парламенте, что Беларусь является той страной, с которой Польша хотела бы развивать отношения.

Варшава, по словам польского эксперта, ставит целью защищать права польского меньшинства на территории нашей страны, а также заинтересована в развитии экономического сотрудничества между странами. В свою очередь, отметил Кшиштоф Мрозек, Минск также заинтересован в развитии экономических связей с Польшей и ЕС: конкуренция на российском рынке в различных категориях продуктов (в первую очередь мясо-молочная) усиливается, и Беларуси срочно требуется диверсифицировать рынки сбыта.

Что дала политика перезагрузки?

«Политика «перезагрузки» достигла за последние три года определенных успехов, – уверен польский эксперт. – Состоялось немало визитов высокого уровня между руководством Польши и Беларуси. В Минске за последние два года побывал как вице-маршал сейма Польши Ришард Терлецкий, так и спикер Сената Польши Станислав Карчевский. И во время их визитов не раз звучало, что нужно развивать межпарламентское сотрудничество и контакты между двумя государствами».

Однако пока отношения между соседними странами не достигли такого уровня, чтобы состоялась встреча глав государств и в Беларусь мог бы приехать сам президент Польши.

«Хочу также отметить рост товарооборота, который за последние годы вырос с 2 до почти 3 млрд долларов. Хотя, с Украиной товарооборот Польши все же больше почти в два раза и составляет порядка 5-6 млрд долларов в год», – заметил Кшиштоф Мрозек.

В качестве еще одного успеха он назвал отмену политической изоляции Беларуси на международной арене и некоторый прогресс со школами для польского меньшинства.

Какую политику должна вести Польша?

Автор исследования считает, что было бы правильным, если бы Польша в будущем оказывала поддержку белорусскому гражданскому обществу, в особенности тем организациям, которые в этом нуждаются.

Кроме этого, важно продолжать и далее, по мнению польского эксперта, поддерживать канал «Белсат». Хотя, конечно, признал Мрозек, имеются разные взгляды насчет качества его материалов.

«На мой взгляд, прекращение финансовой поддержки данного проекта может навредить имиджу Польши», – сказал он.

Кроме этого, польское руководство могло бы выступить с инициативой перед Евросоюзом об отмене визового режима для Беларуси либо выдачи шенгенских виз для граждан страны бесплатно, считает Кшиштоф Мрозек.

«Понятно, что в соответствии с теперешним законом это невозможно. Но какая-то страна могла бы начать такие переговоры. Почему не Польша? – задался вопросом Мрозек. – Поскольку сегодня  Беларусь – это единственная страна «Восточного партнерства», которая платит максимальную цену за шенгенскую визу. И если для Евросоюза важно, чтобы как можно больше белорусов приезжало в страны ЕС, встречалось с другими ценностями, понятиями, нужно максимально облегчить визовый режим для граждан этой страны».

Мало говорят о ценностях

В свою очередь эксперт отметил, что при всех достижениях в отношении двух стран и хороших намерениях Польши по отношению к Беларуси, очевидно, что польское руководство очень мало говорит с белорусским руководством о демократических ценностях.

«Совсем не слышно, чтобы представители польских делегаций, приезжая в Беларусь, поднимали вопросы об отмене смертной казни, защиты прав человека и свободы слова. И это невыгодно отличает Польшу от других европейских стран», – заключил Мрозек.

Следует отметить, что, несмотря на политику «перезагрузки», нерешенных вопросов между Минском и Варшавой еще достаточно. На один из них обратил внимание академический директор варшавского аналитического центра EAST Андрей Елисеев.

«Это касается откладывания запуска малого приграничного движения с Польшей, соглашение о котором было заключено еще в 2010 году. К сожалению, пока также не слышно никаких заявлений от белорусских властей запустить это соглашение в ближайшее время», – отметил эксперт.

Несмотря на то, что белорусское руководство оправдывает восьмилетнее промедление в данном вопросе неподготовленностью инфраструктуры, Елисеев считает, что настоящие причины заморозки малого приграничного движения как с Польшей, так и с Литвой имеют политический, а главное, экономический характер.

«Белорусское руководство опасается, что белорусы будут чаще ездить в Польшу и покупать там продукты и другие товары, а значит вывозить валюту из своей страны, тем самым, подрывая экономику Беларуси», – заключил эксперт.

 
Теги: Минск
 
 
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В последние годы Беларусь и Польша пытаются «перезагрузить» отношения, что отразилось в том числе, и на росте товарооборота. Странам удалось достигнуть...
 
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