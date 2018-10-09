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Как "Черная пятница " влияет на продажи в Беларуси?

10.10.2018 00:00 — Разное | Ежедневник  
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Как "Черная пятница " влияет на продажи в Беларуси?

"Черная пятница" или Black Friday, как ее называют, пока еще не оказывает существенного влияния на розничный товарооборот внутри страны, но ситуация в ближайшее время существенно изменится.

Традиция Black Friday зародилась на Восточном побережье США еще в 19 веке, но сам термин вошел в широкое применение в 1966 году. Именно "Черная пятница", которая проходит в ноябре, сразу после Дня благодарения, дает старт большим рождественским распродажам.

В Беларусь Black Friday пришла только в 2014 году, но уже успела завоевать большую популярность среди жителей страны. Согласно результатам исследования Black-Friday.Global, в "Черную пятницу" в сравнении с обычной пятницей транзакции в интернете белорусов возрастают на 2279%. Это довольно существенный драйвер для экономики страны, но, увы, он пока используется не в полной мере.


Согласно данным Национального статистического комитета, розничный товарооборот в Беларуси во время проведения Black Friday возрастает не столь существенно. Даже в Минске, который является локомотивом продаж, "Черная пятница" дала в 2017 году прирост в районе 178%. И это с учетом не только транзакций, но и наличных платежей. А в целом ноябрь по объему розничного товарооборота пока уступает не только декабрю, но даже октябрю. Так, по данным Белстата, в октябре 2017 года розничный товарооборот Минска составил 1085 млн рублей, в ноябре - 1077 млн рублей, в декабре - 1287 млн рублей.

Получается, что денежный поток белорусов в "Черную пятницу" уходит в основном за пределы страны, что вполне объяснимо. По сведениям Black-Friday.Global, в США средний размер скидок в во время "Чёрной пятницы" составляет 68%. В Беларуси этот показатель пока составляет всего 56%. Поэтому в Беларуси в "Чёрную пятницу" пока еще нет такого ажиотажа, как, например, в США, где к открытию магазинов выстраиваются огромные очереди.

Правда, судя по тому, как белорусские магазины готовятся к Black Friday в 2018 году, ситуация может очень быстро измениться.

Опять же, если сравнивать не объем розничного товарооборота, а его динамику, то в 2017 году именно ноябрь стал главным драйвером роста. В текущему году эта тенденция еще более усилится, поскольку в акции подключается все большее количество магазинов. При этом основной точкой роста станет интернет.

Например, известная в Беларуси торговая сеть "5 элемент", насчитывающая более 50 магазинов по всей стране, в нынешнюю "Чёрную пятницу" предложит скидки не только через свои точки продаж, но и через свою страницу "5 элемент" на Black-Friday.Global, где можно получить очень выгодные купоны на покупку электроники.

Впрочем, завсегдатаи распродаж советуют не торопиться и тем более не идти наобум в тот или иной магазин, на тот или иной сайт за покупками. В 2018 году "Чёрная пятница" пройдет 23 ноября, но несмотря на то, что до нее еще более месяца, уже сейчас основные участники акции публикуют свои предложения на этот день. Достаточно ввести в поисковике запрос "Чёрная пятница в Беларуси"и изучить все имеющиеся предложения, чтобы подготовиться к знаковому дню и знать, куда следует идти в первую очередь.

Согласно исследованию Black-Friday.Global, в 2018 году ловить свою удачу в "Чёрную пятницу" отправятся 39,02% жителей Беларуси. Для сравнения, в 2017 году таких охотников за скидками было всего 22,56%. Спрос рождает и предложение. О своем участие в акции уже заявили практически все ключевые магазины как офлайн, так и онлайн. При этом анонсируемые скидки уже достигают рекордных 75%.

Исследование Black-Friday.Global говорит о том, что в 2018 году белорусы потратят в "Чёрную пятницу" в среднем 301 рубль. Это больше, чем в Украине и России, но еще меньше, чем в Европе и США. Но как и во всем мире, наибольшим спросом будет пользоваться в этот день одежда, электроника и обувь. И если за одеждой и обувью охота будет вестись в основном в традиционных торговых центрах, то за электроникой многие пойдут в интернет.


Среди положительных моментов можно отметить и тот факт, что за несколько лет, как традиция проведения "Черной пятницы" пришла в Беларусь, Министерством торговли и антимонопольного регулирования не фиксировано ни одного случая обмана потребителей или нарушения их прав в этот день. Это значит, что торговые сети, выстраивая свою стратегию в Black Friday, исходят в первую очередь из интересов покупателей, которым будет чем поживиться в 2018 году.

 
Теги: Минск
 
 
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"Черная пятница" или Black Friday, как ее называют, пока еще не оказывает существенного влияния на розничный товарооборот внутри страны, но ситуация в ближайшее время...
 
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