В Больтишках успешны все





Обозначенный в календаре Всемирный день почты и завершение подписки на четвертый квартал стали хорошим поводом, чтобы побывать в гостях у наших партнеров в Больтишках. В эту подписную кампанию начальник местного почтового отделения связи Елена Папко и почтальон Рома Порублева сработали на все сто — выполнили все производственные задания. Они сохранили подписчиков республиканских периодических изданий и даже увеличили число друзей районки, чему журналисты «ВГ» безмерно рады.

— В Больтишский сельсовет приходит 121 экземпляр «Воранаўскай газеты», — подсчитали Елена Станиславовна и Рома Петровна. — У нас крепкое сельхозпредприятие, много передовиков. Поэтому журналисты районки — частые гости на больтишской земле. И люди выписывают газету, потому что на ее страницах наши механизаторы, животноводы, доярочки. Нередки статьи и о наших школьниках. А это большая гордость для родителей! Спасибо руководству, идеологическому активу хозяйства за то, что всегда поддерживают нас во время подписных кампаний.

Елена Папко в профессию пошла по стопам мамы-почтальона. Без малого полвека в этом деле у них на двоих. Сейчас Елена Станиславовна, выполнив свои непосредственные обязанности в отделении, спешит доставить свежую периодику и письма в дома жителей Больтишек.

Почтальон Рома Порублева с тяжелой увесистой сумкой может пройти аж восемнадцать километров в день. В любой сезон, в любую погоду: суровую зиму, осеннюю непогодь и проливные дожди. К тому же, часто вместе с газетами она несет заказы бабушкам и дедушкам — многим из них до центра сельсовета добраться проблематично. Еще обязательно уделит им несколько минут, перекинется хоть словечком. Ведь для пожилых людей очень важно внимание. А чуткость и отзывчивость давно стали визитной карточкой больтишских работников отделения почтовой связи.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

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